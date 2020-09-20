İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı! 2 kişi tutuklandı
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı!...

Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan anne

İki çocuğu ile birlikte Eyüpsultan'da bir kırtasiye dükkanında hırsızlık yapan kadın dükkan sahibini şaşırttı.

20 Eylül 2020 Pazar 13:53
Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan anne
Takip Et:

Eyüpsultan’da meydana gelen olayda iki çocuklu bir anne çocukları ile birlikte bir kırtasiyeye gelerek ilkönce etrafı gözetleyerek tezgahta bulunan oyuncaklardan birini çantasına koyarak yoluna devam etti. Eksikliği fark eden dükkân sahibi kamera kayıtlarına bakınca hırsızlık yapan kadını görünce çok şaşırdı. Kamera kayıtlarında bir süre dükkan önünde duran kadının çocuğunu kucağına alarak o anlarda tezgahta bulunan oyuncağı da çaldığı görülüyor.


4 ve 6 yaşlarında iki çocuğu olan kadının görünüşünün normal olduğunu söyleyen dükkan sahibi hiç hırsızlık yapacak görünüşün olmadığını söyledi.Olayı görünce çok şaşırdığını söyleyen adam daha öncede hırsızlık vakaları ile birçok kez karşılaştığını ancak ufak tefek çocukar olduğunu ve uyararak olayı kapattıklarını dile getirdi.Sözlerine’ Annesi hırsızlık yapıyor. Büyüdüğü zaman bu iki çocuk daha neler yapabilir? Onu yetiştiren annesinden gördüğü şeyler var. Buna çok şaşırdım. ‘diyerek devam etti.



Son Güncelleme: 20.09.2020 13:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanHırsız Anne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci şekilde dövdüler sonra kaçırdılar
Feci şekilde dövdüler sonra kaçırdılar
Ayağına sıktığı akrabasını 'ihanetin bedelini ödedi' notuyla paylaştı
Ayağına sıktığı akrabasını 'ihanetin bedelini ödedi' notuyla paylaştı
12 yıldır yalnız kule! Kaderine terkedildi
12 yıldır yalnız kule! Kaderine terkedildi
Kocaeli'de şoke eden görüntü! Bebek arabasından düşen çocuğunu tokatladı
Kocaeli'de şoke eden görüntü! Bebek arabasından düşen çocuğunu tokatladı
Batman'da inşaat işçisi elektrik akımına kapıldı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Batman'da inşaat işçisi elektrik akımına kapıldı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'da yol verme kavgasında demir çubuklarla ortalığı savaş alanına çevirdiler
Antalya'da yol verme kavgasında demir çubuklarla ortalığı savaş alanına çevirdiler

Popüler Haberler

PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
Halkbank çalışmayan ev hanımlarına kredi kampanyası şartları nelerdir? 2020
İş güvenliği devlet desteklerinden yararlanma şartları nelerdir? 2020
2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlar için beklenen haber!
Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyuncuları
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2020 acil destek kredisi veren bankalar
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2020 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
Bim aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bim 25 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu
Kamu ve özel bankalarında faiz indirimi, 18 banka faiz oranlarını düşürdü! İşte yeni faiz oranları
Fındık fiyatları ne kadar? 7 Mayıs 2020 Perşembe Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Grip ve Nezlenin farkları nelerdir? Grip ve nezle belirtileri ve farkları
İŞKUR En Fazla Alım Yapan Meslekler Hangileri?
Adil Karaismailoğlu kimdir?, Aslen nerelidir, kaç yaşındadır, kimdir? Yeni Ulaştırma Bakanı olarak atanan Adil Karaismailoğlu hakkında bilgiler
Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Esnafın faizsiz kredi borç ertelemesi 6 aya çıkarıldı!
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 20 Eylül 2020
E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 engelli raporu sorgulama tc ile
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 20 Eylül 2020 Pazar Kyk bursu ayın kaçında yatar?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2020 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.