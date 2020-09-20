Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan anne

Eyüpsultan’da meydana gelen olayda iki çocuklu bir anne çocukları ile birlikte bir kırtasiyeye gelerek ilkönce etrafı gözetleyerek tezgahta bulunan oyuncaklardan birini çantasına koyarak yoluna devam etti. Eksikliği fark eden dükkân sahibi kamera kayıtlarına bakınca hırsızlık yapan kadını görünce çok şaşırdı. Kamera kayıtlarında bir süre dükkan önünde duran kadının çocuğunu kucağına alarak o anlarda tezgahta bulunan oyuncağı da çaldığı görülüyor.

4 ve 6 yaşlarında iki çocuğu olan kadının görünüşünün normal olduğunu söyleyen dükkan sahibi hiç hırsızlık yapacak görünüşün olmadığını söyledi.Olayı görünce çok şaşırdığını söyleyen adam daha öncede hırsızlık vakaları ile birçok kez karşılaştığını ancak ufak tefek çocukar olduğunu ve uyararak olayı kapattıklarını dile getirdi.Sözlerine’ Annesi hırsızlık yapıyor. Büyüdüğü zaman bu iki çocuk daha neler yapabilir? Onu yetiştiren annesinden gördüğü şeyler var. Buna çok şaşırdım. ‘diyerek devam etti.

