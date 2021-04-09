KT-1 eğitim uçağı hangi ülkenin, teknik özellikleri ne, nasıl bir uçak?

İzmir’in Foça ilçesinde KT-1 uçağı eğitim uçuşu esnasında belirlenemeyen bir sebep ile denize düştü. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında iki pilot sağ olarak kurtarılırken yaşanan bu gelişmeden sonra KT-1 uçağı ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı.

KT-1 eğitim uçağı hangi ülkenin?

KAI KT-1 Woongbi, Korea Aerospace Industries’in üretimini yaptığı Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilirken bugüne kadarki geliştirilen ilk Kore uçağıdır.

KT-1 uçağının özellikleri nelerdir?

Kt-1 uçağını hangi ülkeler kullanıyor?

-Endonezya

-Güney Kore

-Peru

-Senegal

-Türkiye