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KT-1 eğitim uçağı hangi ülkenin, teknik özellikleri ne, nasıl bir uçak?

İzmir Foça'da KT-1 tipi eğitim uçağının denize düştü. Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre düşen uçaktan iki pilot sağ olarak kurtuldu. Bu gelişmenin sonrasında KT-1 uçağı ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. KT-1 eğitim uçağının hangi ülkeye ait olduğunu ve teknik özelliklerine dair detaylar haberimizde.

09 Nisan 2021 Cuma 16:43
KT-1 eğitim uçağı hangi ülkenin, teknik özellikleri ne, nasıl bir uçak?
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İzmir’in Foça ilçesinde KT-1 uçağı eğitim uçuşu esnasında belirlenemeyen bir sebep ile denize düştü. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında iki pilot sağ olarak kurtarılırken yaşanan bu gelişmeden sonra KT-1 uçağı ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı.

KT-1 eğitim uçağı hangi ülkenin?

KAI KT-1 Woongbi, Korea Aerospace Industries’in üretimini yaptığı Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilirken bugüne kadarki geliştirilen ilk Kore uçağıdır.

KT-1 uçağının özellikleri nelerdir?

Kt-1 uçağını hangi ülkeler kullanıyor?

-Endonezya

-Güney Kore

-Peru

-Senegal

-Türkiye




Son Güncelleme: 09.04.2021 16:43
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Kt-1 UçağıKt-1 Hangi ülkeninKt-1 Teknik özellikleriIzmirFoça
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