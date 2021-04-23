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Kripto para yüzünden her şeyini kaybetti! İntihar etti!

Son dakika haberine göre İstanbul’da yaşayan 50 yaşındaki C.Ü evini satıp tüm parasını kripto paraya yatırdı. Parasının tamamını kaybeden C.Ü tek el ateş ederek yaşamına son verdi.

23 Nisan 2021 Cuma 13:24
Kripto para yüzünden her şeyini kaybetti! İntihar etti!
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İstanbul Kağıthane’de yaşayan 50 yaşındaki C.Ü intihar etti. Edinilen bilgilere göre satın aldığı daireyi satarak tüm parasını kripto paraya yatıran C.Ü olay günü sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan iş yerine gelerek borsa durumunu inceledi.

Büyük zarara girdiğini gören C.Ü ruhsatsız tabancası ile başına tek el ateş etti.

Tabanca sesini duyan esnaf, C.Ü dükkanına gelerek 50 yaşındaki adamı yerde yatarken gördü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri ağır yaralı C.Ü ilk müdahaleleri yapması ardından ambulans ile Kağıthane ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.


Acil ameliyathaneye alınan C.Ü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Olay sonrasına polis ekipleri olayın yaşandığı dükkâna giderek kamera kayıtlarına baktı. Dükkanda kimsenin bulunmadığını tespit eden polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.




Son Güncelleme: 23.04.2021 13:24
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Anahtar Kelimeler:
KağıthaneIstanbulKripto
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