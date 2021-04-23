Kripto para yüzünden her şeyini kaybetti! İntihar etti!

İstanbul Kağıthane’de yaşayan 50 yaşındaki C.Ü intihar etti. Edinilen bilgilere göre satın aldığı daireyi satarak tüm parasını kripto paraya yatıran C.Ü olay günü sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan iş yerine gelerek borsa durumunu inceledi.
Büyük zarara girdiğini gören C.Ü ruhsatsız tabancası ile başına tek el ateş etti.
Acil ameliyathaneye alınan C.Ü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Olay sonrasına polis ekipleri olayın yaşandığı dükkâna giderek kamera kayıtlarına baktı. Dükkanda kimsenin bulunmadığını tespit eden polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Son Güncelleme: 23.04.2021 13:24