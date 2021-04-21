İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarına el koyuldu

Antalya'da yaşayan yabancı uyruklu kripto para uzmanı evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, bilgisayarı incelemeye alındı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:49
Kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarına el koyuldu
Takip Et:

Antalya’da ikamet eden İran asıllı Kamran Heıdari Garmderah’dan haber alamayan yakını, öğle saatlerinde oturduğu eve geldi. arkadaşının evden hiç çıkmadığını öğrenince kapıyı kırıp evine giren arkadaşı, Garmderah’ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri çağırıldı.

Bilgisayarına incelenmek üzere el koyuldu

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, Kamran Heıdari Garmderah’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören genç adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan gayrimenkul ve sanal para konusunda brokerlik yaptığı öğrenilen Garmderah’ın cenazesi morga kaldırılırken, evindeki bilgisayarına polis ekipleri tarafından el koyuldu.




Son Güncelleme: 21.04.2021 23:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKripto Para
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kararı ne zaman açıklanacak?
23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kararı ne zaman açıklanacak?
Derya Yanık kimdir, kaç yaşında? Yeni Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık nereli?
Derya Yanık kimdir, kaç yaşında? Yeni Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık nereli?
Yeni kurulan 2 bakanlık hangileri?
Yeni kurulan 2 bakanlık hangileri?
Ramazan ayı ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün var?
Ramazan ayı ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün var?
Emel Sayın’dan önemli açıklama!
Emel Sayın’dan önemli açıklama!
Şirin Payzın koronavirüse yakalandı!
Şirin Payzın koronavirüse yakalandı!

Popüler Haberler

2021 Evde Bakım Ücreti/Evde Bakım destek yardımı tutarı ne kadar ödenmektedir?
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
ütü nasıl kullanılır, en güzel ütü nasıl yapılır? Ütü yapmanın püf noktaları
Şekerbank çiftçi kredi faiz oranları ve geri ödeme hesaplama 22 Nisan 2021 Perşembe
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı şartları 2021 yılı için nelerdir?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler ne kadar intibak zammı alacak?
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2021
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Blu Tv Doğu dizisi yeni sezon olacak mı? Doğu 2. sezon ne zaman yayınlanır?
Teşkilat dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2021 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
Fizyoterapist maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Fizyoterapist nasıl olunur, ne iş yapar?
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme
Yeni ehliyet nasıl alınır? 2021 ehliyet alımı ne kadar sürer?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.