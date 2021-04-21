Kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarına el koyuldu

Antalya’da ikamet eden İran asıllı Kamran Heıdari Garmderah’dan haber alamayan yakını, öğle saatlerinde oturduğu eve geldi. arkadaşının evden hiç çıkmadığını öğrenince kapıyı kırıp evine giren arkadaşı, Garmderah’ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri çağırıldı.

Bilgisayarına incelenmek üzere el koyuldu

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, Kamran Heıdari Garmderah’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören genç adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan gayrimenkul ve sanal para konusunda brokerlik yaptığı öğrenilen Garmderah’ın cenazesi morga kaldırılırken, evindeki bilgisayarına polis ekipleri tarafından el koyuldu.