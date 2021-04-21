Kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarına el koyuldu

Antalya’da ikamet eden İran asıllı Kamran Heıdari Garmderah’dan haber alamayan yakını, öğle saatlerinde oturduğu eve geldi. arkadaşının evden hiç çıkmadığını öğrenince kapıyı kırıp evine giren arkadaşı, Garmderah’ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri çağırıldı.
Bilgisayarına incelenmek üzere el koyuldu
Öte yandan gayrimenkul ve sanal para konusunda brokerlik yaptığı öğrenilen Garmderah’ın cenazesi morga kaldırılırken, evindeki bilgisayarına polis ekipleri tarafından el koyuldu.
Son Güncelleme: 21.04.2021 23:49