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KPSS sınavında sorulan Göbeklitepe'nin önemi nedir? Göbeklitepe'nin tarihi

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 Pazar günü yapıldı. Sınavda tüm Dünya için önemli merkezlerden biri olan ve ülkemizde olan Göbeklitepe ile ilgili de bir soru soruldu. Sorunun ardından adaylar Göbeklitepe'nin tarihini araştırmaya başladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 01:07
KPSS sınavında sorulan Göbeklitepe'nin önemi nedir? Göbeklitepe'nin tarihi
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22 Kasım Pazar günü gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavında sorulan sorulardan birisi de ülkemiz için en önemli yerlerden birisi olan Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe ile ilgili soru oldu. Peki Göbeklitepe’nin önemi ve tarihi nedir?

22 Kasım’da yapılan KPSS sınavında sorulan sorulardan birisi olan Göbeklitepe, Netflix’de yayınlanan Atiye dizisi ile de merak konusu olmuştu. Tarihin en önemli merkezlerinden birisi olan Göbekliteoe Şanlıurfa’nın merkezine 22 kilometre uzakta Örencik köyünde bulunuyor. On civarında dikili taşın bulunduğu alan, pek çok hayvan ve insan kabartmasından oluşan motifler barındırmaktadır. Tarihi M.Ö 10.000 yılına dayanan yapıların kült merkezi olarak kullanıldığı bilinmektedir.


Yerleşik yaşama dair izler taşıyan yapı ayrıca Dünya’nın en eski dini merkezi ve tapınağı kabul edilmektedir.

Göbeklitepe’ye Nasıl Gidilir?

Göbeklitepe’ye ulaşım Şanlıurfa’dan yapılabilmektedir. Araçla giden kişiler için D400 ve D885 karayolları ile ulaşım mümkünken özel aracı bulunmayan kişiler 100 numaralı otobüs ile yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 23.11.2020 01:07
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Anahtar Kelimeler:
GöbeklitepeKPSS
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