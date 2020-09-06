KPSS sınavına geç kalan kızın gözyaşları durmak bilmedi

Bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavının ilk bölümü gerçekleştirildi. Son hazırlıklarını giriş yerleri bahçesinde gerçekleştirilen adaylar 10.15’te başlayacak sınav için kuyruğa girmeye başladı. Korona-virüs salgını sebebiyle geniş güvenlik önlemleri alınırken adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sosyal mesafeye uyarak içeri alınan adaylar sosyal mesafe koşunda sürekli uyarıldı.

POLİSLE BİRLİKTE KOŞARAK GİRDİ

Saatler 10.00’a yaklaştığında sınava geç kalmaktan korkan adaylar adeta koşu maratondaymış gibi koşturdu. Heyecandan sınav yerine yanlış gelen kişiler yönlendirilirken son dakika gelerek yetişen adaylar ise mutluluktan uçtu.

Saat 10:00 olduğunda ise kapılar kapanırken sınava geç gelen adaylar göz yaşlarına hakim olamadılar.

Antalya’da ise bir genç kız sınava yetişemeyince kapı önünde uzun süre gözyaşları döktü. Uzun süre yalvaran ve dil döken genç kızın çalışmaları sonuç vermedi. Kapı önünde uzun süre ağlayan genç kız göz yaşları sel oldu. Polis memurları ve genç kızın tanıdıkları uzun süre adayı sakinleştirmeye çalıştı.

Kapıyı uzun süre zorlayan ve kıracağını söyleyen genç kızın uğraşları sonuç vermedi.

Yine Alanyada2sınava geç kalan bir aile mağdur olduklarını dile getirirken 1.5 saatlik yolu 4 saatte gidemediklerini belirtirken kazadan dolu geç kaldıklarını ve iki çocuğunun da sınava giremediğini söyledi.

