KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!

KPSS lisans takvimi

6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ve 2020 KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılım sağlayacak adayların sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabilecekler.

Lisans mezunu adaylar için Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül 2020, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.