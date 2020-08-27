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KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!

ÖSYM tarafından 6 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 22:43
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
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6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ve 2020 KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılım sağlayacak adayların sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabilecekler.

KPSS lisans takvimi

Lisans mezunu adaylar için Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi Testi  12-13 Eylül 2020, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.



Son Güncelleme: 27.08.2020 22:43
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ÖSYMKPSS
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