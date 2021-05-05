Koyun otlatma meselesinde baba, oğul öldürüldü

Yaşanan hadise, merkez Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesinde meydana geldi. Dağlık alanda koyun otlatan husumetli Hüseyin Kurt ve Hüseyin Kayabaşı arasında tartışma alevlendi. Koyun otlatma yüzünden alevlendiği ifade edilen kavgada Hüseyin Kurt, av tüfeğiyle Hüseyin Kayabaşı ve yanındaki oğlu Osman Kayabaşı'nı vurdu.

İhbarı alan sağlık ekipleri olay yerine sevk ettiler. olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman kayabaşı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Hüseyin Kayabaşı da hastaneye kaldırlırken yolda yaşamını yitirdi. Olay sonrasında kaçan Hüseyin Kurt ise yararlı şekilde yakalanıp gözaltına alındı.

Necmettin Errbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine kaldırlan Kurt, tedavi sonasında gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerden sonra adliyey sevk edilen Hüseyin Kurt, çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandı. Kurt, çocuğu kasten öldürmek ve kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezevine götürüldü.

Hüseyin Kayabaşı ve oğlu Osman Kayabaşı ise Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi Mzaerlığında son yolculuğuna uğurlandı.