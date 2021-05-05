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Koyun otlatma meselesinde baba, oğul öldürüldü

Konya'da dağlık alanda koyun otlatma sebebiyle meydana gelen kavgada komşusu Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı'yı (17) av tüfeği ile vurarak ölümüne neden olan Hüseyin Kurt (50), gözaltına alındı. Tutuklanan Kurt, susma hakkını kullandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:41
Koyun otlatma meselesinde baba, oğul öldürüldü
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Yaşanan hadise, merkez Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesinde meydana geldi. Dağlık alanda koyun otlatan husumetli Hüseyin Kurt ve Hüseyin Kayabaşı arasında tartışma alevlendi. Koyun otlatma yüzünden alevlendiği ifade edilen kavgada Hüseyin Kurt, av tüfeğiyle Hüseyin Kayabaşı ve yanındaki oğlu Osman Kayabaşı'nı vurdu.

İhbarı alan sağlık ekipleri olay yerine sevk ettiler. olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman kayabaşı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Hüseyin Kayabaşı da hastaneye kaldırlırken yolda yaşamını yitirdi. Olay sonrasında kaçan Hüseyin Kurt ise yararlı şekilde yakalanıp gözaltına alındı.

Necmettin Errbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine kaldırlan Kurt, tedavi sonasında gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerden sonra adliyey sevk edilen Hüseyin Kurt, çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandı. Kurt, çocuğu kasten öldürmek ve kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezevine götürüldü.

Hüseyin Kayabaşı ve oğlu Osman Kayabaşı ise Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi Mzaerlığında son yolculuğuna uğurlandı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:41
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Anahtar Kelimeler:
KoyunOtlatmaBabaOğulölüm
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