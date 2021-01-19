Köylülerin tesadüfen bulduğu cisimler merak konusu oldu!

Amasya’nın Suluova ilçesinde gerçekleşen olayda Kerimoğlu Köyü’nde içme suyu için kaynak arayan ve fidan dikimi için dağlık bölgeler arayan köylüler killi topraklar altında değişik cisimlerin olduğunu fark etti. Kazı sonrasına fosil olduklarını tahmin eden köylüler fotoğraflarını çekip intenette araştırmaya koyuldu.





Araştırma sonucu çıkan kemiklerin günümüzden 7-10 milyon önce yaşamış olan mamutların bacak kemiğine benzemesini andırdığını söyleyen Kerimoğlu köyünde yaşayan Mustafa Keten şu ifadelere yer verdi. “Fosilleşmiş bu kemiklerin mamuta ait olduğunu düşünüyoruz. Yetkililerin bunu araştırmasını bekliyoruz” dedi.

Konu üzerine Amasya Müzesi harekete geçerek gerekli fosil kanıtlarını aldı ve inceleme için götürdü. Tespitlerinin yapıldığı ve araştırma sürecinde olduğu öğrenildi.



