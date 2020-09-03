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Kovid 19 test sayısı 7,5 milyona yaklaştı! Bakan Koca güncel vaka durumunu ve 5 ilin pnömoni oranlarını duyurdu

Korona virüs ile mücadelede 6.ayı geride bıraktığımız bugünlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel korona virüs vaka durumunu ve 5 ilimizin pnömoni oranlarını duyurdu..

03 Eylül 2020 Perşembe 20:04
Kovid 19 test sayısı 7,5 milyona yaklaştı! Bakan Koca güncel vaka durumunu ve 5 ilin pnömoni oranlarını duyurdu
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Çin'de ortaya çıkan ve DSÖ tarafından pandemi ilan edilen korona virüs hastalığı ile mücadelede 6 ayı geride bıraktık. Süreci başından bu yana yürüten sağlık bakanı fahrettin Koca güncel korona virüs vaka durumlarını paylaştı.

Açıklanan resmi verilere göre bugüne test yapılan kişi sayısı 7,5 milyona yaklaşırken bugün hastalık tespit edilen kişi sayısı bin 642 oldu. Korona virüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısın ise bugün 49 kişi arttı.


Ayrıca bakan koca twitter hesabı üzeriden yaptığı açıklamada 5 ilimizin pnömoni oranlarını duyurdu. 

Açıklamaya göre  pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37

3 EYLÜL KORONA VİRÜS VAKA DURUMU



Son Güncelleme: 03.09.2020 20:04
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Bakan Koca3 Eylül Korona Virüs Vaka Tablosu5 Ilin Pnömoni Oranları
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