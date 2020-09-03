Kovid 19 test sayısı 7,5 milyona yaklaştı! Bakan Koca güncel vaka durumunu ve 5 ilin pnömoni oranlarını duyurdu

Çin'de ortaya çıkan ve DSÖ tarafından pandemi ilan edilen korona virüs hastalığı ile mücadelede 6 ayı geride bıraktık. Süreci başından bu yana yürüten sağlık bakanı fahrettin Koca güncel korona virüs vaka durumlarını paylaştı.

Açıklanan resmi verilere göre bugüne test yapılan kişi sayısı 7,5 milyona yaklaşırken bugün hastalık tespit edilen kişi sayısı bin 642 oldu. Korona virüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısın ise bugün 49 kişi arttı.

Ayrıcatwitter hesabı üzeriden yaptığı açıklamada 5 ilimizin pnömoni oranlarını duyurdu.

Açıklamaya göre pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37

3 EYLÜL KORONA VİRÜS VAKA DURUMU