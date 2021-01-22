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Koronavirüsü yenen genç doktor ölü bulundu

Ankara'da ağustos ayında koronavirüsü yenen genç doktor İlker Tosun, evinde ölü bulundu. 28 yaşındaki doktorun kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak.

22 Ocak 2021 Cuma 22:00
Koronavirüsü yenen genç doktor ölü bulundu
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2017 yılında mezun olduktan sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak çalışan Dr. İlker Tosun’dan bir süre haber alamayan ailesi, polise ihbarda bulundu.

Cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre ihbar üzerine eve gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Genç doktor hareketsiz yatar halde bulununca 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekiplerin ilk incelemesinde İlker Tosun’un yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi.

Genç doktora otopsi yapılacak

Ağustos ayında koronavirüse yakalanan ve kısa bir süre sonra iyileşen İlker Tosun’un cansız bedeni morga kaldırıldı. Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen Tosun’un kesin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.



Son Güncelleme: 22.01.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Eğitim Ve Araştırma HastanesiIlker TosunDoktorKoronavirüs
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