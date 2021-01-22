Koronavirüsü yenen genç doktor ölü bulundu

2017 yılında mezun olduktan sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak çalışan Dr. İlker Tosun’dan bir süre haber alamayan ailesi, polise ihbarda bulundu.
Cansız bedeni bulundu
Genç doktora otopsi yapılacak
Ağustos ayında koronavirüse yakalanan ve kısa bir süre sonra iyileşen İlker Tosun’un cansız bedeni morga kaldırıldı. Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen Tosun’un kesin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.
Son Güncelleme: 22.01.2021 22:00