Koronavirüsü yenen genç doktor ölü bulundu

2017 yılında mezun olduktan sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak çalışan Dr. İlker Tosun’dan bir süre haber alamayan ailesi, polise ihbarda bulundu.

Cansız bedeni bulundu

Genç doktora otopsi yapılacak

Edinilen bilgiye göre ihbar üzerine eve gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Gençhareketsiz yatar halde bulununca 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekiplerin ilk incelemesinde İlker Tosun’un yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi.

Ağustos ayında koronavirüse yakalanan ve kısa bir süre sonra iyileşen İlker Tosun’un cansız bedeni morga kaldırıldı. Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen Tosun’un kesin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.