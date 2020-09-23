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Koronavirüsü yenen Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım soluğu Göbeklitepe'de aldı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan eski başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, testlerinin negatife dönmesinin ardından Göbeklitepe'yi ziyaret ettiler.

23 Eylül 2020 Çarşamba 21:34
Koronavirüsü yenen Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım soluğu Göbeklitepe'de aldı
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Eski Başbakan ve Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Son testleri negatif çıkan ve hastalığı atlatan Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım soluğu dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de aldı.

‘’Bu belayı da defettik’’

Binali Yıldırım eşi ve kendisinin koronavirüs testlerinin negatif çıkması hakkında şu açıklamayı yaptı:


‘’Nöbetimizi Semiha Hanım’la beraber tamamladık, bu belayı da defettik. Rabb’im bütün milletimizi, insanlığımızı bu beladan korusun’’ dedi.

Göbeklitepe’yi ziyaret eden Yıldırım’a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Vali Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Belediye Başkanı Metin Baydilli eşlik etti.



Son Güncelleme: 23.09.2020 21:34
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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımSemiha YıldırımGöbeklitepe
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