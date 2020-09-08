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Koronavirüse yakalanan türkücü Taner Olgun vefat etti

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan türkücü Taner Olgun'dan üzücü bir haber geldi. Taner Olgun'un Korona virüse yenik düştüğü ve vefat ettiği açıklandı.

08 Eylül 2020 Salı 22:17
Koronavirüse yakalanan türkücü Taner Olgun vefat etti
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Geçtiğimiz haftalarda Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan türkücü Taner Olgun’dan üzücü haber geldi. Özellikle Türk Halk müziğinde adını duyuran Taner Olgun, adından söz ettirmeyi başarmıştı. Anadolu’da hatlı sayılır bir dinleyici kitlesi olan türkücünün ölümü sevenlerinde üzüntü yarattı.


Taner Olgun’un vefat haberi DEVA Partisi Kırıkkale İş Başkanı İsmail Oğuz Karakuş tarafından duyuruldu. Ünlü türkücünün Covid – 19 sebebiyle hayata gözlerini yumduğunu belirten Karakuş, sanatçının yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Taner Olgun 1976 yılında Kırıkkale’de dünyaya gelmişti. İlk şarkısını 1994’te dinleyicileriyle paylaşan Olgun, Anadolu’da büyük bir hayran kitlesi yakalamıştı.



Son Güncelleme: 08.09.2020 22:17
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Anahtar Kelimeler:
Taner OlgunKoronavirüs
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