Koronavirüse yakalanan astım hastası Şehri ebe hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Dikbıyık Aile Sağlığı Merkezi’nde ebe olarak görev yapmakta olan 46 yaşındaki Şehri Kayhan, 4 Eylül günü koronavirüse yakalandığını öğrenmişti. Astım hastası olan Kayhan, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kayhan, sabah saatlerinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayhan’ın cenazesi sağlıkçıların yaptığı uğurlama töreninin müteakip defnedilmek için Mersin’e gönderildi.