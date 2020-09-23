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Koronavirüse yakalanan astım hastası Şehri ebe hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ebelik yapan 46 yaşındaki Şehri ebenin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Astım tedavisi gördüğü belirlenen Şehri ebe hayatını kaybetti.

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:02
Koronavirüse yakalanan astım hastası Şehri ebe hayatını kaybetti
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde Dikbıyık Aile Sağlığı Merkezi’nde ebe olarak görev yapmakta olan 46 yaşındaki Şehri Kayhan, 4 Eylül günü koronavirüse yakalandığını öğrenmişti. Astım hastası olan Kayhan, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kayhan, sabah saatlerinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayhan’ın cenazesi sağlıkçıların yaptığı uğurlama töreninin müteakip defnedilmek için Mersin’e gönderildi.



Son Güncelleme: 23.09.2020 19:02
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19şehri Ebe
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