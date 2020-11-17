Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan açıklamasında yeni kısıtlamaları açıkladı.

Hafta sonları saat 10.00-20.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

65 yaş üstü için uygulanan sokak kısıtlaması 20 yaş altına da teşbih edilecek.

Sinema ve tiyatro salonları yılsonuna kadar kapatılacak.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Halı sahalar kapatılacak.

Restoranlar sadece paket servisi yapabilecek.

Ana caddeler ve meydanlarda sigara içme yasağı sürecek.

Eğitim faaliyetleri dönem sonuna kadar online (Uzaktan Eğitim) olarak devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kısıtlamalar şu şekilde;

Söz konusu kısıtlamalarla ilgili detaylı açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile duyurulacak.