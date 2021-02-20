Koronavirüs vakası ardından görüştüğü kişileri not eden adamın listesinde 8 bin kişi var!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde teknisyen olarak görev yapan Bülent Menteşe Türkiye’de koronavirüse rastlanan ilk vakayı duyması ardından harekete geçti. Gün içerisinde görüştüğü kişileri not eden Menteşe, evden çıktığı andan itibaren görüştüğü kişiyi gün saat ve tarih olarak kayıt ediyor. Menteşe aylardır sürdürdüğü bu yöntemi enfekte durumunda karantina için önemli olduğunu düşünerek yaptığını açıklıyor.





Kendi adına maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunu söyleyen Menteşe şu ana kadar ailesi ve kendisinin hasta olmadığını belirtiyor.1 yıla yakındır not almaya devam eden Menteşe listesinde 8 bin kişinin yer aldığını söylüyor. Not almaya devam edeceğini söyleyen Menteşe herkesin dikkatli olması gerektiğine değiniyor.



