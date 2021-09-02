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Koronavirüs tedbir kararları değişecek mi? Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu'nda..

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Yoğun olarak pandemi tedbirlerinin ele alınacağı toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK Başkanı Erol Özvar’da katılacak.

02 Eylül 2021 Perşembe 10:22
Koronavirüs tedbir kararları değişecek mi? Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu'nda..
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Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nu topluyor. Saat 16.00'da başlaması planlanan toplantıda yoğun olarak pandemi kurallarının ele alınması beklenirken haziran ayından başlayan normalleşme kararının Eylül ayı birlikte yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. 

2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde alınacak olan salgın tedbirleri değerlendirileceği toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK Başkanı Erol Özvar’da katılacak. Tüm kademelerin aynı zamanda açılması ve üniversitelerin de yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte toplumsal hareketliğin artmasının konuşulacağı toplantıda, hem eğitim çalışanları hem de öğretmenler arasında aşısız olan sayısında bir azalmanın nasıl yapılacağı değerlendiriecek. Masada ayrıca zorunlu PCR testi uygulamasının, bu kesimler arasında aşı sayısını artırıp artırmayacağı da konuşulması bekleniyor.

Aşı uygulamalarında gelinen son noktalarında değerlendirileceği toplantıda lokanta ve kafe gibi yerlerde aşı olmayan kişilere farklı yer ayrılması ve AVM girişleri için de test zorunluluğu getirilmesi toplantının bir diğer konuları olacak.


Son Güncelleme: 02.09.2021 10:22
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TedbirleriFahrettin KocaToplantıBilim Kurulu
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