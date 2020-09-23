Koronavirüs tedavisinde pelin otu müjdesi! Aşıda kullanılacak

Koronavirüs salgının tüm dünyada etkisi devam ederken aşı ve tedavilerle ilgili umut verici adımlar atılmaya devam ediliyor. Aşıyla ilgili çalışmalar sürerken ülkemizde yetişmekte olan pelin otu adlı bitki gündeme geldi. Pelin otu şu anda Aksaray’ın Eskil ilçesinde bir kadın çiftçi tarafından yetiştiriliyor. Eskil ilçesinde tarıma uğraşan Havva İnanç, pelin otunun pek çok faydasının olduğunu ifade etti, bu bitkiyi Koronavirüs aşısında kullanılması için önerdi.

Pelin otu diğer adıyla Artemisa annua bitkisinin tüm dünyada Koronavirüs aşısı çalışmalarında kullanıldığını belirten İnanç, bitkinin suyunun kaynatılmasıyla çocuklara takviye olarak içerilebileceğini ifade etti. İnanç arazilerinde pelin otu denemelerini yaptığını ve gelecek yıl daha büyük bir şekilde üretim yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu konuyla ilgili açıklamalarında pelin otunun, daha önce sıtma tedavisinde kullanıldığını belirtti.