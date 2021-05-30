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Koronavirüs salgınında tiryaki sayısı rekor kırdı! Türkiye ilk 10’a girdi

Dünya genelinde sigara kullanım yaygınlığına ilişkin yapılan açıklamada Türkiye sigara içenler listesinin ilk 10’nunda yer aldı. Koronavirüs salgınında sigara kullanımı 1,1 milyar olurken bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:09
Koronavirüs salgınında tiryaki sayısı rekor kırdı! Türkiye ilk 10’a girdi
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Son dakika haberine göre dünyada sigara içenlerin sayısı 1.1 milyar oldu.

2019 yılında sigara yüzünden hayatını kaybeden 8 milyon insan olduğu belirtilirken genç kesimin özellikle sigara içme alışkanlığı olduğu tespit edildi. Özellikle koronavirüs salgınınsa ciddi artış gösteren sigara içimi dünya geneli sıralamasında Türkiye ilk 10’da yer alırken bu durum Türkiye'de bulunan bilim insanlarını tedirgin etti.  Birçok alana sigara içme yasağı konulurken ve sigara fiyatlarına yapılan zammın işe yaramadığı görüldü.

Tıp dergisi ‘Lancet’ yapılan araştırmaya göre içenler  20 ülkede erkekler ve 12 ülkede kadınlar için arttı.

Dünyada sigara içen nüfus üçte ikisini oluştururken bu ülkeler Çin, Hindistan, Endonezya, ABD, Rusya, Bangladeş, Japonya, Türkiye, Vietnam ve Filipinler oldu.

Gençler sigaraya karşı savunmasız olurken koronavirüs salgınında özellikle artması uzmanları telaşlandırdı. Ülkelerin yarısında 15 ve 24 yaş arası sigara kullanımı yaygın olurken sigara başlama yaşı 19 olduğu öğrenildi.

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:09
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye SigaraSigara Kullanmı
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