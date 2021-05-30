Koronavirüs salgınında tiryaki sayısı rekor kırdı! Türkiye ilk 10’a girdi

Son dakika haberine göre dünyada sigara içenlerin sayısı 1.1 milyar oldu.

2019 yılında sigara yüzünden hayatını kaybeden 8 milyon insan olduğu belirtilirken genç kesimin özellikle sigara içme alışkanlığı olduğu tespit edildi. Özellikle koronavirüs salgınınsa ciddi artış gösteren sigara içimi dünya geneli sıralamasında Türkiye ilk 10’da yer alırken bu durum Türkiye'de bulunan bilim insanlarını tedirgin etti. Birçok alana sigara içme yasağı konulurken ve sigara fiyatlarına yapılan zammın işe yaramadığı görüldü.

Tıp dergisi ‘Lancet’ yapılan araştırmaya göre içenler 20 ülkede erkekler ve 12 ülkede kadınlar için arttı.

Dünyada sigara içen nüfus üçte ikisini oluştururken bu ülkeler Çin, Hindistan, Endonezya, ABD, Rusya, Bangladeş, Japonya, Türkiye, Vietnam ve Filipinler oldu.

Gençler sigaraya karşı savunmasız olurken koronavirüs salgınında özellikle artması uzmanları telaşlandırdı. Ülkelerin yarısında 15 ve 24 yaş arası sigara kullanımı yaygın olurken sigara başlama yaşı 19 olduğu öğrenildi.