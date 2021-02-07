Koronavirüs önlemleri Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Vatandaş ise bu kısıtlamaların ne zaman sona ereceğini, kısıtlamaların ne zaman değişeceğini merak ediyor. Bu konuda da gözler yapılan olan Kabine Toplantısı’na çevrildi.

Kabine Toplantısı hangi gün?

Koronavirüs ile ilgili kararların alındığı Kabine Toplantısı, genellikle pazartesi günleri yapılıyor. Ancak bu hafta için herhangi bir gün açıklaması gelmedi. Pazartesi günü olmasa bile bu hafta içi Kabine Toplantısı’nın yapılması bekleniyor.

Son Kabine Toplantısı’nda ne olmuştu?

Geçen hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıklamıştı. Daha çok eğitim-öğretim ile ilgili kararların alındığı toplantıda, köy okullarının 15 Şubat’ta açılmasına karar verilmişti. Ayrıca ilkokul, 8.sınıf ve 12. sınıfların 1 Mart’ta okula dönmesi için hazırlıkların yapıldığı açıklanmıştı. Vaka sayılarında düşüş sağlanması halinde 1 Mart’tan itibaren eğitim-öğretime kademeli olarak başlanılması için çalışmalar yapıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Toplantıda görüşülecek konular

Yapılacak olan Kabine Toplantısı’nda, kısıtlamalar yeniden gözden geçirilecek.

- Hafta sonu yasağı tekrar değerlendirilecek ve yasak saatleri yeniden değerlendirilecek.

- Hafta içi 21:00’de başlayan sokağa çıkma yasağı 23:00’e alınabilir.

- Hastanelerde ertelenen ameliyatlara ve tedavilere başlanılması kararı alınabilir.

- Okulların Mart ayından itibaren kademeli olarak açılması görüşülecek.

- Lokanta ve kafelerin belirli kurallara göre açılması değerlendirilecek.