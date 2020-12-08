İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur...

Koronavirüs Meslek Hastalığı Olarak Mı Görülüyor? TBMM Sağlık Komisyonu Ne Karar Aldı?

Dünyayı her geçen dakika yayılarak etkisi altına alan Koronavirüs'e meslekleri gereği en ön safta yera alan sağlık çalışanları Koronavirüs'ün meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağını merak etmektedirler. Koronavirüs meslek hastalığı mıdır? Sağlık çalışanları için TBMM Sağlık Komisyonunun aldığı kararlar nelerdir?

08 Aralık 2020 Salı 18:26
Koronavirüs Meslek Hastalığı Olarak Mı Görülüyor? TBMM Sağlık Komisyonu Ne Karar Aldı?
Takip Et:

Koronavirüs Meslek Hastalığı Olarak Mı Görülüyor? TBMM Sağlık Komisyonu Ne Karar Aldı?

Bütün dünyayı sarıp sarmalayan ve 1 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve birçok insanın bu hastalığa yakalanmasına neden olan virüs artık bir meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir. TBMM Sağlık Komisyonu tarafından yapılmış olan görüşmeler neticesinde koronavirüs sağlık çalışanlarına bulaşırsa meslek hastalığı olarak sayılacaktır. Ve bundan dolayı sağlanan hakların geçerli olması gerekecektir.

Koronavirüs Meslek Hastalığı Mıdır?

Meslek hastalıklarına yeni eklenen Covit-19 pandemisi halk arasında koronavirüs adıyla bilinen bu virüs artık TBMM ile yapılmış olan görüşmelerden sonra bir meslek hastalığı olduğu görüşüne varılmıştır.

Genellikle salgın zamanlarında çalışmak zorunda olan çalışanlar için gerekli olan karar bundan sonra işi nedeniyle virüse yakalanan kişiler için bir meslek hastalığı olarak görülecektir. Yayıldığı ilk günden bu yana çalışmak zorunda olan kişiler için büyük riskler yaratan koronavirüs ölümcül bir hal almasından ötürü çalışan kesimi çok tedirgin etmektedir. Yapılan araştırmalara göre virüse yakalanma durumu kişilerin çalıştıkları işlerin ortamlarından kaynaklandığı belirtilmiştir. Özellikle sağlık çalışanları hastanelerdeki çalışmak zorunda oldukları ortamdan virüs  kaptıklarından bunu da çevrelerine yaymalarından dolayı, virüsün artık meslek hastalığı sayılması onlara belli başlı avantajlar sağlayacaktır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES tarafından yayınlanan açıklamada, koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edildiği açıklanmıştır. Bu yapılan açıklamada virüs ile verilen mücadelede en önlerde yer alan sağlık çalışanları için büyük önem teşkil etmektedir. Sağlık personelleri virüs ile savaşırken bu savaş esnasında çok büyük çaba sarf etmektedirler. Bu şartlarda çalışan sağlıkçılar virüse de en fazla yakalanan kesimdir. Bu alınmış olan kararlar neticesinde onlarında sosyal haklarına önemli bir katkı yapılması sağlanmaktadır.

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Meslek Hastalığını Açıkladı!

Sendikanın yapmış olduğu açıklamada Covit-19 ile ilgili iş hayatında önemli karar alındığı açıklanmıştır. Bütün partilerin ortak temsileri tarafından koronavirüsün sağlık personelleri için meslek hastalığı olarak kabul edildiğinin onaylandığı bildirildi. Bu konunun detayları ile pek yakın tarihte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşmeler yapılması kararı da alınmıştır. Alınan kararlar doğrultusunda sağlık ve sosyal hizmet çalışanlara çeşitli haklar tanınması beklenmektedir.

Meslek Hastalığı Kapsamına Giren Hastalıklar Nelerdir? Hangi Koşullar Olursa Meslek Hastalığı Sayılıyor?

Meslek hastalığı tanımı itibariyle çalışılan işyerinin bulunduğu ortamlar göz önüne alınarak belirleniyor. Bulunun etmenlerden dolayı çalışanın yakalandığı hastalıklara verilen ortak ada meslek hastalığı denilmektedir. İş kanununa göre meslek hastalığı sigortalı olarak çalışılan iş yada iş koşullarından dolayı tekrar eden bir neden veya işin yapıldığı şartlardan dolayı sürekli veya geçici olan hastalık, bedensel veya psikolojik bozulmaların olması durumudur. 5510 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan, çalışma koşulları yüzünden mesai saatleri dahilinde ve işyeri sınırları içerisinde sağlığına risk oluşturacak bir hastalık ya da yaralanma yaşarsa bu durumda meslek hastalığına yakalanmış olur ve böylece birtakım sosyal haklar elde edebilmeleri mümkündür. Meslek hastalığı olarak sayılması için koşullara geniş açıdan bakılmalıdır. Bu durumlara göre iş yerinde çalışıldığı esnada kalp krizi geçiren bir çalışan için meslek hastalığı geçirdi dememiz mümkündür. Çalıştığı iş şartları yoğun tempoya sahipse ve vücudu artık buna dayanamayarak rahatsızlık geçiren birisi için yaşamış olduğu duruma meslek hastalığı diyebiliriz.

Her geçen gün artan virüsten dolayı hastalanan çalışanlar için bu virüsün meslek hastalığı olarak kabul edilip edilmemesi uzun bir zamandan beri merak konusu olmuştu.  Genel olarak sağlık sektöründe çalışan personellerin virüs ile mücadele ettikleri bu zamanda virüse yakalanma oranları her geçen gün artmaktadır. Bu virüsten dolayı hastalanan ve hayatını kaybeden çalışanları bulunmaktaydı. Alınmış olan kararlar neticesinde koronavirüs sadece sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılacaktır.  Bundan dolayı diğer meslek hastalıklarına tanınan sosyal haklar virüstem dolayı sağlık çalışanları içinde geçerli olacaktır. Bunların dışında olan iş dalları için koronavirüs halen meslek hastalığı olarak sayılmayacaktır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 18:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PandemiMeslek HastalığıTBMMSağlıkKoronavirüsSağlık Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Asgari Ücret miktarı İşçiyi sevindirebilecek mi? Son gelişmeler!
2021 Asgari Ücret miktarı İşçiyi sevindirebilecek mi? Son gelişmeler!
O ilimizde vakalar artınca hastanelerde yeni uygulama başladı
O ilimizde vakalar artınca hastanelerde yeni uygulama başladı
Bütçe görüşmelerine katılan milletvekillerinde şıklık yarışı!
Bütçe görüşmelerine katılan milletvekillerinde şıklık yarışı!
Malatya'da askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı
Malatya'da askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
4 çocuk annesi kadın, babasının evinde kendini astı
4 çocuk annesi kadın, babasının evinde kendini astı

Popüler Haberler

Koronavirüs Meslek Hastalığı Olarak Mı Görülüyor? TBMM Sağlık Komisyonu Ne Karar Aldı?
Zümrüdüanka Deniz kimdir? Gökçe Eyüboğlu hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Rüstem kimdir? Serhat Özcan Yaşı hakkında bilgiler
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 8 Aralık 2020 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Çinli marka Sinovac korona virüs aşısı ülkemize geliyor! Aşının ücreti nedir? SGK karşılayacak mı?
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
En çok satılık daire aranan ilk 5 şehir
Yeni Hayat dizisi Nevin kimdir? Gerçek adı nedir? Nilperi Şahinkaya hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı yapacak mı? 32 Bin personel alımı sonrası alım yapılacak mı?
Açık Cezaevi ne demek? Açık cezaevinden nasıl firar ediyorlar? Açık cezaevlerine geçiş koşulları
Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan ve yeni gelen isimler belli oldu
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 ekranlarının yeni programı Sürpriz için başvuru formu yayınlandı!
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Yaralı Kalbim karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
İnternetten 7256 Vergi Yapılandırma başvuruları nasıl yapılır?
Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.