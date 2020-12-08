Koronavirüs Meslek Hastalığı Olarak Mı Görülüyor? TBMM Sağlık Komisyonu Ne Karar Aldı?

Bütün dünyayı sarıp sarmalayan ve 1 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve birçok insanın bu hastalığa yakalanmasına neden olan virüs artık bir meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir. TBMM Sağlık Komisyonu tarafından yapılmış olan görüşmeler neticesinde koronavirüs sağlık çalışanlarına bulaşırsa meslek hastalığı olarak sayılacaktır. Ve bundan dolayı sağlanan hakların geçerli olması gerekecektir.

Koronavirüs Meslek Hastalığı Mıdır?

Meslek hastalıklarına yeni eklenen Covit-19 pandemisi halk arasında koronavirüs adıyla bilinen bu virüs artık TBMM ile yapılmış olan görüşmelerden sonra bir meslek hastalığı olduğu görüşüne varılmıştır.

Genellikle salgın zamanlarında çalışmak zorunda olan çalışanlar için gerekli olan karar bundan sonra işi nedeniyle virüse yakalanan kişiler için bir meslek hastalığı olarak görülecektir. Yayıldığı ilk günden bu yana çalışmak zorunda olan kişiler için büyük riskler yaratan koronavirüs ölümcül bir hal almasından ötürü çalışan kesimi çok tedirgin etmektedir. Yapılan araştırmalara göre virüse yakalanma durumu kişilerin çalıştıkları işlerin ortamlarından kaynaklandığı belirtilmiştir. Özellikle sağlık çalışanları hastanelerdeki çalışmak zorunda oldukları ortamdan virüs kaptıklarından bunu da çevrelerine yaymalarından dolayı, virüsün artık meslek hastalığı sayılması onlara belli başlı avantajlar sağlayacaktır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES tarafından yayınlanan açıklamada, koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edildiği açıklanmıştır. Bu yapılan açıklamada virüs ile verilen mücadelede en önlerde yer alan sağlık çalışanları için büyük önem teşkil etmektedir. Sağlık personelleri virüs ile savaşırken bu savaş esnasında çok büyük çaba sarf etmektedirler. Bu şartlarda çalışan sağlıkçılar virüse de en fazla yakalanan kesimdir. Bu alınmış olan kararlar neticesinde onlarında sosyal haklarına önemli bir katkı yapılması sağlanmaktadır.

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Meslek Hastalığını Açıkladı!

Sendikanın yapmış olduğu açıklamada Covit-19 ile ilgili iş hayatında önemli karar alındığı açıklanmıştır. Bütün partilerin ortak temsileri tarafından koronavirüsün sağlık personelleri için meslek hastalığı olarak kabul edildiğinin onaylandığı bildirildi. Bu konunun detayları ile pek yakın tarihte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşmeler yapılması kararı da alınmıştır. Alınan kararlar doğrultusunda sağlık ve sosyal hizmet çalışanlara çeşitli haklar tanınması beklenmektedir.

Meslek Hastalığı Kapsamına Giren Hastalıklar Nelerdir? Hangi Koşullar Olursa Meslek Hastalığı Sayılıyor?

Meslek hastalığı tanımı itibariyle çalışılan işyerinin bulunduğu ortamlar göz önüne alınarak belirleniyor. Bulunun etmenlerden dolayı çalışanın yakalandığı hastalıklara verilen ortak ada meslek hastalığı denilmektedir. İş kanununa göre meslek hastalığı sigortalı olarak çalışılan iş yada iş koşullarından dolayı tekrar eden bir neden veya işin yapıldığı şartlardan dolayı sürekli veya geçici olan hastalık, bedensel veya psikolojik bozulmaların olması durumudur. 5510 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan, çalışma koşulları yüzünden mesai saatleri dahilinde ve işyeri sınırları içerisinde sağlığına risk oluşturacak bir hastalık ya da yaralanma yaşarsa bu durumda meslek hastalığına yakalanmış olur ve böylece birtakım sosyal haklar elde edebilmeleri mümkündür. Meslek hastalığı olarak sayılması için koşullara geniş açıdan bakılmalıdır. Bu durumlara göre iş yerinde çalışıldığı esnada kalp krizi geçiren bir çalışan için meslek hastalığı geçirdi dememiz mümkündür. Çalıştığı iş şartları yoğun tempoya sahipse ve vücudu artık buna dayanamayarak rahatsızlık geçiren birisi için yaşamış olduğu duruma meslek hastalığı diyebiliriz.

Her geçen gün artan virüsten dolayı hastalanan çalışanlar için bu virüsün meslek hastalığı olarak kabul edilip edilmemesi uzun bir zamandan beri merak konusu olmuştu. Genel olarak sağlık sektöründe çalışan personellerin virüs ile mücadele ettikleri bu zamanda virüse yakalanma oranları her geçen gün artmaktadır. Bu virüsten dolayı hastalanan ve hayatını kaybeden çalışanları bulunmaktaydı. Alınmış olan kararlar neticesinde koronavirüs sadece sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılacaktır. Bundan dolayı diğer meslek hastalıklarına tanınan sosyal haklar virüstem dolayı sağlık çalışanları içinde geçerli olacaktır. Bunların dışında olan iş dalları için koronavirüs halen meslek hastalığı olarak sayılmayacaktır.