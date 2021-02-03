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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında korona virüs bilim kurulu toplandı. Kurulun masasında salgının seyri, mutasyonlu virüs ve özellikle öğretmenlerin aşılanması var.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:34
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var
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Türkiye'de korona virüs ile mücadele sürerken, öte yandan hastalık ile mücadelede yol haritasını oluşturan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantılarda belirli periyodlarda devam ediyor.

MASADA AŞILAMA SÜRECİ VE MUTASYONLU VİRÜS VAR

Kurulun görüşeceği konularda arasında aşılama, mutasyonlu virüs görülen iller, salgının seyri ve özellikle öğretmenlerin aşılanması var. Öte yandan ülkemizde Çin'den getirilen aşılar ile yaklaşık 2,5 milyon kişi ilk doz aşısını oldu. Bilim kurulu 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasından sonra aşılama sürecinin nasıl yürüyeceğini masaya yatırması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI MASADA OLACAK

Bilim kurulunun görüşeceği diğer bir önemli konu ise köylerdeki okullarda 15 Şubat, şehirlerde ki okullarda ise 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak olan öğretmenlerin aşılanması ve bu sürecin nasıl yürütüleceği olacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
Bilim KuruluAşılama
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