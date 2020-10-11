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Koronavirüs banknot ve camlarda 28 gün kalabiliyor

Avustralya'da yapılan araştırmalarda koronavirüsün banknot ve camlarda 28 gün boyunca kalabildiğinin tespit edildiği açıklandı.

11 Ekim 2020 Pazar 23:52
Koronavirüs banknot ve camlarda 28 gün kalabiliyor
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Avustralya’da Ulusal Bilim Ajansı tarafından yapılan araştırmalarda koronavirüsün banknot, telefon ekranı ve paslanmaz çelikte 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiğinin tespit edildiğini açıkladı.


CSIRO, COVID-19’un son derece güçlü olduğunu belirterek virüsün oda sıcaklığı 20 derecede 28 gün boyunca kalabildiğini duyurdu.

40 derecenin üzerinde 24 saatte bulaşıcılık özelliğini yitiriyor

Virüsün yüksek sıcaklıklarda daha kısa kaldığını belirten SCIRO, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda 24 saatte bulaşıcılık özelliğinin kaybolduğunu aktardı.

Araştırmaların ultraviyole ışınlarının etkisinin ortadan kaldırılabilmesi için karanlık ortamlarda yapıldığı belirtilirken, güneş ışığının virüsü hızla etkisiz hale getirdiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 11.10.2020 23:52
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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaSon DakikaKoronavirüs
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