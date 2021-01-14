Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu

30 Aralık tarihinde Çin'den gelen koronavirüs aşılarının test edilmesinden sonra dün koronavirüs aşısının acil kullanım onayının verilmesiyle birlikte bugün aşılama çalışmaları başladı.

İlk olarak Sağlık çalışanlarının aşılama işlemi başladı ve sonra olarak açıklanan resmi rakamlara göre aşılanan sağlık çalışanı sayısı 100 bini aştı.

Tüm süreçler ilerler Sağlık Bakanlığı yayınlamış olduğu duyuru ile birlikte koronavirüs aşısı uygulanacak öncelikli grupları sıraladı.

Koronavirüs aşısı uygulama sürecini 4 aşama olarak planlayan Bakanlık, gruplar ve alk gruplar şeklindenı sıraladı.

ağlık çalışanları, engelli, yaşlı, koruma evleri gibi yerlerde çalışanlar ve 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 2. aşamada; Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevdeki kişiler, zabıta ve özel güvenlik, adalet bakanlığı, cezaevlerinde bulunanlar, öğretmenler ve öğretim üyeleri, gıda sektörü çalışanları (fırın, yemek, gıda imalathaneleri, su üreticileri), taşımacılık sektörü çalışanları, 50-64 yaş arası kişiler yer alacak.

3. aşamada; kronik hastalığı bulunan 18-49 yaş kişiler ve diğer gruplar yer alıyor. Son aşama olan 4. aşamada ise, "Aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar" yer alıyor.

İşte Bakanlığın yayınlamış olduğu aşı sıralaması