İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Koronavirüs aşısı yaptırmamak kul hakkına girer mi? Diyanet'ten aşı fetvası..

Son günlerin en çok merak edilen aşı olmamak kula hakkına girer mi sorusunun yanıtın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasıyla yanıt buldu. Fetvada salgın hastalıklara karşı aşı yaptırmamak kul ve kamu hakkı olarak değerlendirildi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:41
Koronavirüs aşısı yaptırmamak kul hakkına girer mi? Diyanet'ten aşı fetvası..
Takip Et:

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı uygulamalarında aşı yaptırmak istemeyen vatandaşlar toplum sağlığını tehdit unsuru olarak yer alan salgın hastalıklarla ilgili üretilen aşının yaptırmama kararının kul ve kamu hakkına girer mi sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Cevabı merak edilen soruya karşılık Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir fetva yayınlandı.

Yapılan açıklamada toplumun sağlığını tehdit eden salgın hastalıklara karşılık geliştirilen ve üretilen aşıları yaptırmama kararının kul ve kamu hakkı olarak değerlendirildiği belirtildi.

'AŞI YAPTIRMAMAK KUL HAKKIDIR'

Müslümanlıkta haksız yere bir cana kıymanın yasaklanması gibi bir insana hayat vermenin tüm insanlığa hayat vermek gibi değerlendirildiği ve insanların kendi hayatlarını kendi istekleriyle tehlikeye sokmamasının emredildiğinin belirtildiği fetvada,  Hz. Peygamber (s.a.s.) her hastalığın mutlak derecede şifasının yaratıldığını bildirdiği ve kullarına tedavi olmaları konusunda buyurduğu aktarıldı.

Sağlık otoritelerinin kararı ile salgın olarak ilan edilmiş olan bir hastalığa karşılık gerekli tedbirlerin alınması ve tedavileri de kabul etmenin Müslümanların bir görevi olduğu ifade edilen açıklamada bilimin usullere uygun olarak geliştirdiği ve ürettiği hastalığa karşı koruyucu olarak kabul edilen aşıların kullanımının dinen uygun olduğu bildirildi.

Dinin uygun gördüğü tedavilerin reddinin ve tedbirlere uymamanın, toplum sağlığını tehlikeye atması konusunda kul ve kamu hakkı ihlal etmek anlamına geldiği, müslümanların ilk olarak ruh ve beden sağlığını hastalıklara karşı korumak için her türlü önleyici tedbire başvurması gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, insanların şayet hastalık bulaşıcı ve yayılıyorsa bunun başka insanlara bulaşmasının önüne geçmelerinin onlar için bir görev olduğu belirtildi.

Hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığını ihmalkar davranarak tehlikeye atmak ve kendimizle birlikte başkalarına zarar vermek, kul ve kamu hakkı olarak değerlendirildiği ve bu insanlık üzerinde büyük bir vebal olduğunun belirtildiği açıklamada dinimizin kişinin hem kendisine hem de başkalarına da zarar vermesi yasakladığı ifade edildi.


Son Güncelleme: 29.05.2021 12:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aşı Olmamak Kul Hakkına GirermiAşı GünahmıDiyabet Işleri BaşkanlığıFetvaAşı Fetvası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanından polislere uyarı: Hesabını sorarım!
İçişleri Bakanından polislere uyarı: Hesabını sorarım!
Mini infaz paketi ne zaman çıkacak, içeriği nedir? Mini infaz paketinde yer alan başlıklar
Mini infaz paketi ne zaman çıkacak, içeriği nedir? Mini infaz paketinde yer alan başlıklar
4. Yargı Paketinde neler var, neleri içerecek? Yeni yargı paketin detayları
4. Yargı Paketinde neler var, neleri içerecek? Yeni yargı paketin detayları
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar

Popüler Haberler

TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 29 Mayıs 2021 Cumartesi
İkea açılış kapanış hizmet saatleri 2021
Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır?
30 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Mayıs Pazar at yarışı programı
Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Menajerimi Ara 39. bölüm fragmanı izle - Menajerimi Ara 30 Mayıs 2021 Pazar özeti
Bozkır Aslanı Celaleddin 2. Bölüm Fragmanı – 28 Mayıs 2021 Cuma
Rüyada fındık görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? fındık görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı izle! Kağıt Ev 7. Bölüm fragmanı izle
Gelir testi sonucu G0 çıkması durumunda ne kadar ödenir?
Bitcoin'de ayı sezonu başladı mı? Kripto borsayı ilerleyen günlerde neler bekliyor?
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Rıfkı karakterini Gökhan Akteke canlandırıyor
27 Mayıs 1960 askeri muhtırası ve darbesi nedir? 27 Mayıs Darbesini kim yaptı, darve nedenleri nelerdir?
Rüyada araba ne demektir? Doğum veya araba rüyasının tabiri ve anlamı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı yayında! Kuruluş Osman 61. yeni bölümde neler olacak?
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Tc kimlik kaybolunca yapılması gereken işlemler neler? Kimlik kayıp ceza ücreti nereye yatırılır?
Uyanış: Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı yayında! Uyanış: Büyük Selçuklu 34. yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.