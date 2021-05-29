Koronavirüs aşısı yaptırmamak kul hakkına girer mi? Diyanet'ten aşı fetvası..

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı uygulamalarında aşı yaptırmak istemeyen vatandaşlar toplum sağlığını tehdit unsuru olarak yer alan salgın hastalıklarla ilgili üretilen aşının yaptırmama kararının kul ve kamu hakkına girer mi sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Cevabı merak edilen soruya karşılık Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir fetva yayınlandı.

Yapılan açıklamada toplumun sağlığını tehdit eden salgın hastalıklara karşılık geliştirilen ve üretilen aşıları yaptırmama kararının kul ve kamu hakkı olarak değerlendirildiği belirtildi.

'AŞI YAPTIRMAMAK KUL HAKKIDIR'

Müslümanlıkta haksız yere bir cana kıymanın yasaklanması gibi bir insana hayat vermenin tüm insanlığa hayat vermek gibi değerlendirildiği ve insanların kendi hayatlarını kendi istekleriyle tehlikeye sokmamasının emredildiğinin belirtildiği fetvada, Hz. Peygamber (s.a.s.) her hastalığın mutlak derecede şifasının yaratıldığını bildirdiği ve kullarına tedavi olmaları konusunda buyurduğu aktarıldı.

Sağlık otoritelerinin kararı ile salgın olarak ilan edilmiş olan bir hastalığa karşılık gerekli tedbirlerin alınması ve tedavileri de kabul etmenin Müslümanların bir görevi olduğu ifade edilen açıklamada bilimin usullere uygun olarak geliştirdiği ve ürettiği hastalığa karşı koruyucu olarak kabul edilen aşıların kullanımının dinen uygun olduğu bildirildi.

Dinin uygun gördüğü tedavilerin reddinin ve tedbirlere uymamanın, toplum sağlığını tehlikeye atması konusunda kul ve kamu hakkı ihlal etmek anlamına geldiği, müslümanların ilk olarak ruh ve beden sağlığını hastalıklara karşı korumak için her türlü önleyici tedbire başvurması gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, insanların şayet hastalık bulaşıcı ve yayılıyorsa bunun başka insanlara bulaşmasının önüne geçmelerinin onlar için bir görev olduğu belirtildi.

Hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığını ihmalkar davranarak tehlikeye atmak ve kendimizle birlikte başkalarına zarar vermek, kul ve kamu hakkı olarak değerlendirildiği ve bu insanlık üzerinde büyük bir vebal olduğunun belirtildiği açıklamada dinimizin kişinin hem kendisine hem de başkalarına da zarar vermesi yasakladığı ifade edildi.