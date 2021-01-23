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Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşine sosyal medyada tepki yağdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek Covid-19 aşısı yaptırdı. Sosyal medyada aşı için öncelik sırasında olmayan Gökçek'e sosyal medyada tepki yağdı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 15:27
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşine sosyal medyada tepki yağdı
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20 yıl Ankara Büyükşehir Başkanlığı yapan Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, dün öğle saatlerinde koronavirüs aşısı yaptırdı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gökçek, aşı yaptırdığını yayınladığı mesaj ile takipçilerine duyurdu.

‘‘Biz de aşımızı yaptırdık’’

Twitter hesabından paylaşım yapan Gökçek, ‘’Karı koca biz de Covid-19 aşımızı yaptırdık. Bu da aşı hatırası’’ diyerek eşi ile fotoğrafını yayınladı. Gökçek ve eşine, öncelik sırasında olmadan aşı yaptırdıkları için tepki yağdı.

Tepkiler sonrası açıklama yaptı

Sosyal medya kullanıcılarının Gökçek’in öncelik sırasında olmadan aşı yaptırmasına tepki göstermesi üzerine Gökçek açıklama yaptı. Gökçek, kayınvalidesinin 105 yaşında olduğunu ve aynı adreste yaşayan 65 yaş üstü kişilerin de öncelikten yararlanabildiğini belirtti. Gökçek, Sağlık Bakanlığı’nın duyurusunu yayınlayarak olaya son noktayı koydu.



Son Güncelleme: 23.01.2021 15:27
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Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekNevin GökçekCovid-19AşıAnkara Büyükşehir Belediyesi
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