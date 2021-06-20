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Koronavirüs aşısı üreten Sinovac şirketine Türkiye'den yatırım çağrısı!

Çinli Sinovac şirketi yetkilileri ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şirket yetkilerine bir çağrıda bulundu. Şirketi Türkiye'de yatırım yapmaya davet eden Bakan Koca, koronavirüs aşısını ortak üretim yapma önerisini sundu.

20 Haziran 2021 Pazar 19:01
Koronavirüs aşısı üreten Sinovac şirketine Türkiye'den yatırım çağrısı!
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Koronavirüs aşı uygulamasında Türkiye'nin çoğunluk olarak kullandığı Çinli Sinovac aşısının üretimiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Şirket yetkilileriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, firma yetkililerini Türkiye'de yatırım yapmaları için davet etti. Koronavirüs aşısını ortak üretimle gerçekleştirme önerisinde bulunan Bakan Koca'nın bu teklifi memnuniyetle karşılanırken şirket yatırım için bir ön inceleme ekibini Türkiye'ye yönlendirmek istediklerini belirttiler.

Toplantıdan sonra yapılan bir açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs pandemisinin küresel alanda bir iş birliği gerektirdiğini ve bu durumun ülkeler arasındaki ilişkilerin sınandığını belirterek bu iş birliklerini bir adım daha ileri götürmek istediklerini ve Sinovac şirketine de bu yüzden bir yatırım önerisinde bulunduklarını söyledi.

Bakanlık olarak başta koronavirüs aşısı olmak kaydıyla tüm influenza ve Hepatit A gibi aşılarında Türkiye'de ortak olarak üretilmesinin kendileri tarafında çok fazla önemsendiğine dikkat çeken Bakan Koca, 3'üncü faz çalışmalarının devam ettiği yerli inaktif aşının da Türkiye'de üretilmesi için verimli olacak şekilde bir iş birliği modelinin gelişebileceğine inandığını söyledi.


Son Güncelleme: 20.06.2021 19:01
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Anahtar Kelimeler:
SinovacÇinTürkiyeYatırım çağrısı
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