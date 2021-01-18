Koronavirü aşısı için müjdeli haber! Yeni aşılar için anlaşma sağlandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarda aşılamaların tam gaz devam edeceği ve ikinci parti aşılar ile ilgili anlaşmaların yapıldığını ilerleyen haftalarda 10 milyon doz daha aşı alınacağı açıklandı.

Açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılırken aşılamanın sağlık personellerinin bir kısmına uygulandığı kalan sağlıkçıların ise aşılarının yapılmasına devam edildiği açıklandı. Öte yandan ikinci parti aşılar için Sinovac ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Pfizer ile anlaşma sağlandı

Çin’den gelecek hafta 10 milyon doz daha aşı geleceği açıklanırkenaşılarının da geleceği ve eczanelerde yerini alacağı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer ile 50 milyon doz için anlaşma yapıldığını açıkladı. Aşıların ilerleyen günlerde parti parti gönderileceğinin altı çizilirken gerekli incelemeler sonrasında aşıların uygulanmaya başlayacağı açıklandı.

Topma 50 milyon doz

Haftada 10 milyon doz civarı aşının geleceği açıklanırken Çin’den gelen 10 milyon doz aşının uygulanmaya devam edeceği Pfizer aşısının ise gelen ilk partisinin incelemeye alınacağı herhangi bir sorun tespit edilmezse Pfizer aşılarının da uygulanmaya başlanacağı açıklandı.