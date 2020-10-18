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Korona virüsü ile ilgili 81 il valiliğine ek genelge gönderildi! Sıkı denetimler 19 Ekim'de başlıyor

Koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il Valiliklerine yeni genelge gönderildi. Gönderilen genelgeye de 'tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak' ifadesi kullanıldı.

18 Ekim 2020 Pazar 13:58
Korona virüsü ile ilgili 81 il valiliğine ek genelge gönderildi! Sıkı denetimler 19 Ekim'de başlıyor
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Yaşanan karantina sonrasında başlayan normalleş ile birlikte vaka sayılarında artış sonrasında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.

Vaka sayılarının yeniden bin 500 sınırını geçmesiyle birlikte yaşanan vaka artış sayılarının kontrol altına alınabilmesi için İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Salgını" Konulu Ek Genelge gönderdi.

DENETİMLER 19 EKİM'DEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Valiliklere gönderilen genelge de 19 Ekim 2020 Pazartesi tarihinden itibaren bir hafta boyunca sürekli olarak ülke genelinde sıkı denetimlerin yapılacağı belirtildi.

VATANDAŞLAR TEKRAR BİLGİLENDİRİLECEK


Genelgeye göre Sonbahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklarınında düşmesiyle birlikte kapalı mekanlara rağbetin artacağı, buna bağlı olarak yoğunluklarında artmasıyla birlikte sosyal mesafe, maske gibi kurallara uyulmasının önemi tüm vatandaşlara tekrardan anlatılacak.

HES KODUNUN TOPLU TAŞIMAYA ENTEGRE EDİLMESİ TAKİP EDİLECEK

Ayrıca şehir içi toplu taşımada belediyelerin HES kodu sistemine kendi sistemlerine entegre etmesi sağlanacak bu konu yakından takip edilecek. Bu konuda toplu taşımada denetimler artırılacak.

48 SAAT İÇİNDE TOPLANACAKLAR

Gönderilen genelgeye göre 81 il ve bu illere bağlı tüm  ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanması sağlanacak. Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair "takip", "denetim", "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususlar görüşülerek karara bağlanacak.

 



Son Güncelleme: 18.10.2020 13:58
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsIç Işleri BakanlığıKoronavirüs DenetimleriEk Genelge
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