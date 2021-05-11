Korona virüslü şahıs lavaş siparişine çıktı

Korona virüs ile mücadele devam ederken, bir yandan da emniyet ekipleri karantina ihlali yapan vatandaşların peşine düşüyor. Düzce'de polisekiplerinin denetimi sırasında birservisine çıkan aracı durdurdu. Araç sürücüsü Ö.Y yapılan kontrollerle testinin pozitif olduğu belirlendi. Şahsın karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

Sürücü Ö.Y. pozitif hasta olduğunu bildiğini karantina sürecinin sona erdiğini düşünerek lavaş siparişşine çıktığını söylmesinin üzerine lavaş dağıtımı yaptığı tüm işletmelerde de karantina uygulaması başlatıldı. Pozitif olan Ö.Y ise karantine yurduna gönderilerek 3 bin 469 lira para cezası kesildi.