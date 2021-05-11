İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Korona virüslü şahıs lavaş siparişine çıktı

Korona virüs testi pozitif olmasına rağmen lavaş siparişine çıktı. 25 noktaya dağıtım gerçekleştiren şahıs polis uygulamasına yakalanarak karantinaya alındı.

11 Mayıs 2021 Salı 18:38
Korona virüslü şahıs lavaş siparişine çıktı
Takip Et:

Korona virüs ile mücadele devam ederken, bir yandan da emniyet ekipleri karantina ihlali yapan vatandaşların peşine düşüyor. Düzce'de polisekiplerinin denetimi sırasında bir lavaş servisine çıkan aracı durdurdu. Araç sürücüsü Ö.Y yapılan kontrollerle testinin pozitif olduğu belirlendi. Şahsın karantinayı ihlal ettiği belirlendi. 

Sürücü Ö.Y. pozitif hasta olduğunu bildiğini karantina sürecinin sona erdiğini düşünerek lavaş siparişşine çıktığını söylmesinin üzerine lavaş dağıtımı yaptığı tüm işletmelerde de karantina uygulaması başlatıldı. Pozitif olan Ö.Y ise karantine yurduna gönderilerek 3 bin 469 lira para cezası kesildi.


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LavaşSipariş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?

Popüler Haberler

A101 Marketde satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri ve kullanıcı yorumları
Denizlispor Galatasaray şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports Denizli GS tek maç nasıl satın alınır?
A101 market indirimli Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı?
Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak? Eş-Çocuk yardımı emeklilere de gelecek mi?
Denizlispor Galatasaray şifresiz veren yabancı kanallar listesi | Denizli GS maçı şifresiz Bein Sports 1
Günlük burç yorumları; 12 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
FB - Sivas maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Fener Sivas maçı canlı yayın maç bilgileri
11 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Kanal D'de 11 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 11 Mayıs 2021 Salı TRT 1 dizi, film ve programları
Masum 410.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Payitaht Abdülhamid dizisi 150.bölüm tek parça, Youtube izle - TRT 1 Payitaht Abdülhamid canlı yayın izle
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakteri kimdir? Furkan Palalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 10 Mayıs 2021 Pazartesi
Camdaki Kız 6.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
TV8 canlı yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Emanet 177. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
TV8'de 11 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.