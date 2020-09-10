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Korona-virüse karşı bileklik uygulaması

Karabük Valiliği tarafından başlatılan bileklik uygulaması pozitif olan vakalar için kırmızı yakın temaslı olan hastalar için mavi bileklik uygulaması geldi. Bileklikler Tek kullanımlık ve bir kez çıkarıldığında tekrar takılamıyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 20:17
Korona-virüse karşı bileklik uygulaması
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Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda vakaların çok arttığı belirti göstermeyen yada hastalığı hafif atlatan birçok kişi olduğu ve bu hastaların evlerinde takipte olduğunu söyledi. İzolasyondaki vatandaşlarımızı takip etmek amacıyla evlerinde ziyaret edilip karantina kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Âmâ tüm bu kontrollere rağmen evlerinden ayrılan ve bu kurallara uymayan vatandaşların olması sebebiyle hastanelerde kullanılan tek kullanımlık bileklik fikri ortaya çıktı.

 Kolunda bileklik yoksa 3 bin 150 lira ceza kesilecek


Yapılan toplantılar sonucunda alınan kararlarda 1 Eylül itibariyle uygulamaya koyulan bilekliklerden kırmızı renk pozitif hastaları mavi renk ise hasta temaslı vatandaşları simgeliyor. Bileklikler tek kullanımlık ve çıkarılınca bir daha takılamıyor. Bu bileklikler çıkarılması ise cezai işlemlere sebep oluyor. Bileklik takılan kişi bilekliğini çıkar ise 3 bin 150 lira Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai müeyyide uygulanacak

Uygulama sürecine başlanıldıktan sonra ihbarla da büyük ölçüde azalma olurken karantina sürecindeki kurallara uymayan vatandaş sayısında azalma olduğu belirlendi.Uygulamaya geçtikten sonra 600 vatandaşa bilekliklerden takıldı.



Son Güncelleme: 10.09.2020 20:17
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Anahtar Kelimeler:
Bileklik UygulamasıKoronavirüs
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