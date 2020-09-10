Korona-virüse karşı bileklik uygulaması

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda vakaların çok arttığı belirti göstermeyen yada hastalığı hafif atlatan birçok kişi olduğu ve bu hastaların evlerinde takipte olduğunu söyledi. İzolasyondaki vatandaşlarımızı takip etmek amacıyla evlerinde ziyaret edilip karantina kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Âmâ tüm bu kontrollere rağmen evlerinden ayrılan ve bu kurallara uymayan vatandaşların olması sebebiyle hastanelerde kullanılan tek kullanımlık bileklik fikri ortaya çıktı.
Kolunda bileklik yoksa 3 bin 150 lira ceza kesilecek
Uygulama sürecine başlanıldıktan sonra ihbarla da büyük ölçüde azalma olurken karantina sürecindeki kurallara uymayan vatandaş sayısında azalma olduğu belirlendi.Uygulamaya geçtikten sonra 600 vatandaşa bilekliklerden takıldı.