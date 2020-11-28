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Korona-virüs vakaları için bileklik takma uygulamasına Bartın'da katıldı.

Pozitif vaka ve temaslılarının kontrolünü sağlamak evde kalmaları amacıyla uygulanan bileklik takma uygulaması Bartın'da başlatıldı. Kontrollerini sağlamak amacıyla da vatandaşlara bu tarz bileklikle dolaşan insanları gördüklerinde ihbar etmelerini istedi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 21:05
Korona-virüs vakaları için bileklik takma uygulamasına Bartın'da katıldı.
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Bartın'da pozitif vaka sayılarının artmasıyla birlikte pozitif vaka ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamak amacıyla daha önce birçok ilde de uygulanan bileklik uygulamasına geçildi. Bu kişilerin izlem ve tedavi süreçlerini takip etmek amacıyla bileklere takılan barkotlu Filyasyon ekiplerince pozitif ya da temaslı olan kişilere takılıyor. Korona-virüs testi pozitif çıkan kişilere kırmızı, temaslı olan kişilere ise beyaz bileklik takılıyor. Fiyasyon ekipleri bileklikler ile birlikte bu kişileri takip ediyor. Bilekliğin çıkarılması ya da bileklik ile dışarı çıkılması durumlarında ise karantina sürecinin ihlal edildiği gerekçesiyle adli para cezası uygulanıyor. Ceza uygulanan bu kişiler ise karantina yurduna sevkleri sağlanıyor.

HİÇBİR HİZMET SUNULMAYACAK

Ayrıca kolunda bileklik olduğu halde izolasyon kurallarını ihlal ederek sokağa çıkan kişiler kolundaki bileklikler ile tespit edildiği için işletmelerde hiçbir suretle mal ve hizmet sunulamayacak. İzolasyon kurallarını ihlal eden kişilere satış yapan ve hizmet sunan işletmeler hakkında da idari ve adli işlem başlatılacak.

VATANDAŞLARIN İHBAR ETMESİ İSTENDİ

Valilik tarafından yapılan duyurularda ise bileklikli olarak dışarı çıkan,market ve diğer alanlarda görülen kişilerin şikayet ve ihbar hatlarına ihbar edilmeleri istenildi.



Son Güncelleme: 28.11.2020 21:05
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Anahtar Kelimeler:
Kotona-virüsBileklik Uygulaması
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