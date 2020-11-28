Korona-virüs vakaları için bileklik takma uygulamasına Bartın'da katıldı.

Bartın'da pozitif vaka sayılarının artmasıyla birlikte pozitif vaka ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamak amacıyla daha önce birçok ilde de uygulanan bileklik uygulamasına geçildi. Bu kişilerin izlem ve tedavi süreçlerini takip etmek amacıyla bileklere takılan barkotlu Filyasyon ekiplerince pozitif ya da temaslı olan kişilere takılıyor. Korona-virüs testi pozitif çıkan kişilere kırmızı, temaslı olan kişilere ise beyaz bileklik takılıyor. Fiyasyon ekipleri bileklikler ile birlikte bu kişileri takip ediyor. Bilekliğin çıkarılması ya da bileklik ile dışarı çıkılması durumlarında ise karantina sürecinin ihlal edildiği gerekçesiyle adli para cezası uygulanıyor. Ceza uygulanan bu kişiler ise karantina yurduna sevkleri sağlanıyor.
HİÇBİR HİZMET SUNULMAYACAK
VATANDAŞLARIN İHBAR ETMESİ İSTENDİ
Valilik tarafından yapılan duyurularda ise bileklikli olarak dışarı çıkan,market ve diğer alanlarda görülen kişilerin şikayet ve ihbar hatlarına ihbar edilmeleri istenildi.