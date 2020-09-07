İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Korona virüs vakaları arttı! Hafta sonu sokağa çıkma, park ve sahil yasakları gündeme geldi

Son günlerde korona virüs vaka sayılarındaki artış ve önümüzde ki sonbahar mevsiminde vaka sayılarında patlama yaşanması riskine karşı özellikle bazı şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma , park ve sahil yasakları gündeme geldi..

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:38
Korona virüs vakaları arttı! Hafta sonu sokağa çıkma, park ve sahil yasakları gündeme geldi
Takip Et:

Haziran ve Temmuz aylarında başlayan normalleşme süreci ve ardından kurban bayramı tatili korona virüs vaka sayıları yükselişe geçmişti.

Özellikle bazı şehirlerde düğün ve davetlerin ısrarla yapılması ve tedbirlerin elden bırakılmasıyla vaka sayıları korkutucu boyutlara ulaştı.

Özellikle başkent Ankara ve 7 ilimizde görülen vaka sayılarında artış eğiminin artmasıyla sağlık bakanlığı harekete geçti. 

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GELEBİLİR


Diğer yandan sonbahar mevsiminin yaklaşmasıyla ve buna bağlı olarak grip koronavirüs vaka sayılarında artış olabileceği endişesiyle birlikte bazı illerde başta hafta sonu dışarı çıkma yasağı gibi önlemlerin gelebileceği öğrenildi.

Sağlık bakanlığının bilim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda yaşanan pandemi sürecinde vaka sayılarının kontrol altına alınabilmesi içi park , piknik ve sahil yasaklarının gündeme gelebileceği öğrenildi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE HANGİ İL VE İLÇELERDE ÖNLEM ALINACAĞI NETLEŞECEK

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin özellikle başkent Ankara başta olmak üzere vaka sayılarında artışın yoğun yaşandığı diğer illerde araştırmaların yapıldığı ve araştırma sonuçlarına göre hangi il ve ilçelerde önlemlerin alınacağına karar verileceği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 07.09.2020 17:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hafta Sonu Sokağa çıkma Kısıtlaması Gelecek MiSokağa çıkma Yasağı Gelecek Mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika... Tunceli'de FETÖ soruşturmasında vali yardımcısı ve kaymakamın görevine son verildi
Son dakika... Tunceli'de FETÖ soruşturmasında vali yardımcısı ve kaymakamın görevine son verildi
Son dakika... Adana'da baskınlarda 104 şüpheli yakalandı! 115 işyerine idari işlem uygulandı
Son dakika... Adana'da baskınlarda 104 şüpheli yakalandı! 115 işyerine idari işlem uygulandı
Yürek burkan olay! Ölen babasının yanında saatlerce bekledi
Yürek burkan olay! Ölen babasının yanında saatlerce bekledi
3 ilde 7 Kaymakam görevden alındı
3 ilde 7 Kaymakam görevden alındı
Bakan Koca kritik sayıları açıkladı! İşte günlük hasta sayısı ve ağır hasta sayısı artan iller
Bakan Koca kritik sayıları açıkladı! İşte günlük hasta sayısı ve ağır hasta sayısı artan iller
Olaylı geçen Formula 1 İtalya GP'nin galibi Pierre Gasly oldu
Olaylı geçen Formula 1 İtalya GP'nin galibi Pierre Gasly oldu

Popüler Haberler

Rüyada tekneye bindiğini görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada tekneye bindiğini görmek rüyasının tabiri
Galatasaray'a transfer olan Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kariyeri ve geçmişi
Bekçiliğe Başvuru Nasıl Yapılır? Bekçi olma koşulları?
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? 2020 Polislik ve bekçilik alım şartları nelerdir?
Bay Yanlış dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Engelli maaşı için gerekenler ve gerekli evraklar neler? 2020 Engelli maaşı hakkında bilgi
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Rüyada civciv görmek ne demek, civciv görmek ne anlama gelir?
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 2020 yılında küçükbaş hayvan yemleri ne kadara satılmaktadır?
Tamamlayıcı emeklilik sistemi ne zaman başlayacak? TES nedir, kimleri kapsamaktadır?
Galatasaray Ryan Babel kaç numaralı formayı giyecek? forma numarası kaç olacak?
Kurbanlık Nasıl Kesilir? Kurban Yatırma, Kesme ve Parçalama Aşamaları
Enis Arıkan, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak geliyor!
Heyet raporu nedir? Heyet raporu nereden alınır?
Kömür yardımı ne zaman yapılır? 2020 kömür yardım başvuru şartları
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı? Bilicra akıllı çocuk saati inceleme ve kullanıcı yorumları
İntibak zammı hangi emeklileri kapsıyor? İntibak zammı düzenlemesinin emeklilere getirileri neler olacak?
Yıpranmış ve cansız saçlara evde uygulanabilecek maskeler ve tarifleri 2020
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Rapor parası hangi bankaya yatıyor? 2020 rapor parası hangi tarihler arasında yatar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.