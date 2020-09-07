Korona virüs vakaları arttı! Hafta sonu sokağa çıkma, park ve sahil yasakları gündeme geldi

Haziran ve Temmuz aylarında başlayan normalleşme süreci ve ardından kurban bayramı tatili korona virüs vaka sayıları yükselişe geçmişti.

Özellikle bazı şehirlerde düğün ve davetlerin ısrarla yapılması ve tedbirlerin elden bırakılmasıyla vaka sayıları korkutucu boyutlara ulaştı.

Özellikle başkent Ankara ve 7 ilimizde görülen vaka sayılarında artış eğiminin artmasıyla sağlık bakanlığı harekete geçti.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GELEBİLİR

Diğer yandan sonbahar mevsiminin yaklaşmasıyla ve buna bağlı olarak grip koronavirüs vaka sayılarında artış olabileceği endişesiyle birlikte bazı illerde başta hafta sonu dışarı çıkma yasağı gibi önlemlerin gelebileceği öğrenildi.

Sağlık bakanlığının bilim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda yaşanan pandemi sürecinde vaka sayılarının kontrol altına alınabilmesi içi park , piknik ve sahil yasaklarının gündeme gelebileceği öğrenildi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE HANGİ İL VE İLÇELERDE ÖNLEM ALINACAĞI NETLEŞECEK

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin özellikle başkent Ankara başta olmak üzere vaka sayılarında artışın yoğun yaşandığı diğer illerde araştırmaların yapıldığı ve araştırma sonuçlarına göre hangi il ve ilçelerde önlemlerin alınacağına karar verileceği açıklandı.