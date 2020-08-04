İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general...
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Son Dakika
Flash karar! 81 İl Valiliğine...
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam cezası
Son Dakika
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam...
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine haciz geldi
Son Dakika
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine...

Korona virüs vaka sayısı binin üzerine çıktı! Bakan Koca 4 Ağustos korona virüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulunarak 4 Ağustos korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Vaka sayısı tekrardan binin üzerine çıktı.

04 Ağustos 2020 Salı 20:58
Korona virüs vaka sayısı binin üzerine çıktı! Bakan Koca 4 Ağustos korona virüs tablosunu paylaştı
Takip Et:

Kurban bayramı sonrası ülkemizde ki korona virüs vaka sayıları dikkat ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün korona virüs vaka tablosunu paylaştı.

Açıklanan resmi verilere göre bugün hastalığa yakalan kişi sayısı uzun süre sonra binin üzerine çıkarak bin 83 kişi oldu böylelike toplam hastalığa yakalanan kişi sayısı 234 bin 934 kişi oldu.


Bugün iyileşen kişi sayısı ise vaka sayısının altınada kalarak 994 oldu ve bugüne kadar hastalığa yakalanıp iyileşen kişi sayısı 218 bin 491 oldu.

Bakan Koca yapmış olduğu açıklamada hastalığa yakalanan kişi sayısında ki artışın ciddi olduğunu iki gün arasında ki farkın ilk kez bu kadar belirgin olduğunu vurguladı. Tedbirli olmamız gerektiğini sözlerine ekledi..

4 AĞUSTOS KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 04.08.2020 20:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
4 Ağustos Vaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçakla katletti
Antalya'da kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçakla katletti
Yapılan düğünden dolayı 1800 kişi karantina altına alındı!
Yapılan düğünden dolayı 1800 kişi karantina altına alındı!
Korona virüs vaka sayısında ki artış binin üzerinde devam ediyor!
Korona virüs vaka sayısında ki artış binin üzerinde devam ediyor!
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Emniyet korona provakatörlerine göz açtırmıyor! 510 şüpheli yakalandı
Emniyet korona provakatörlerine göz açtırmıyor! 510 şüpheli yakalandı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Çalışma Bakanlığı 1000 TL para yardımı ödemeleri PTT ile yapılacak!
Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu? Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?
Vakıfbank’ınbayram ihtiyaç kredisi yüzde 0 faiz oranları kampanyası devam ediyor
Star Tv 2020 - 2021 Sezonunda yeni başlayacak dizi ve programlar
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları! Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
A101 06.08.2020 indirimli ürünleri neler? A101 06 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
15 Temmuz şehitleri için selalar ne zaman okunacak?
VakıfBank EFT iptal işlemi nasıl yapılır?
Ali Sürmeli EDHO'da hangi rolde oynayacak? Efsane oyuncu Eşkıya kadrosunda!
Bergüzar Korel ne zaman doğum yapacak? Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu?
Yaz tatili kısalacak mı, yaz tatilinde okullarda eğitim devam edecek mi? Tatil kaç gün olacak?
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ağustos 2020
Yeni işyeri açanlara devletten süper destek ve krediler
TV8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kimdir?
Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi
Akbank Direkt 10 Bin TL Anında Kredi Hesaplama ve Başvuru

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.