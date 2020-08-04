Korona virüs vaka sayısı binin üzerine çıktı! Bakan Koca 4 Ağustos korona virüs tablosunu paylaştı

Kurban bayramı sonrası ülkemizde ki korona virüs vaka sayıları dikkat ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün korona virüs vaka tablosunu paylaştı.

Açıklanan resmi verilere göre bugün hastalığa yakalan kişi sayısı uzun süre sonra binin üzerine çıkarak bin 83 kişi oldu böylelike toplam hastalığa yakalanan kişi sayısı 234 bin 934 kişi oldu.

Bugün iyileşen kişi sayısı ise vaka sayısının altınada kalarak 994 oldu ve bugüne kadar hastalığa yakalanıp iyileşen kişi sayısı 218 bin 491 oldu.

Bakan Koca yapmış olduğu açıklamada hastalığa yakalanan kişi sayısında ki artışın ciddi olduğunu iki gün arasında ki farkın ilk kez bu kadar belirgin olduğunu vurguladı. Tedbirli olmamız gerektiğini sözlerine ekledi..

4 AĞUSTOS KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU