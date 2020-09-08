Korona virüs test sayısı 8 milyona yaklaştı! Güncel korona virüs vaka durumu açıklandı.

Korona virüs ile mücadele sürecinde 6.ayı geride bırakan ülkemizde vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Korona virüs hastalığı ülkemizde tespit edildiği günden bu yana sağlık bakanlığı kurumlarında yapılan korona virüs test sayısı 8 milyona yaklaştı.

Son 24 saat içinde kurumlarda yapılan test sayısı 110 bin 565 olurken hastalık tespit edilen kişi sayısı bin 761 kişi oldu. Bugün hastalık yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 52 kişi artarak toplam 6 bin 782 kişi oldu.

Vaka sayılarının resmi olarak açıklandığı saatlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabın üzeriden paylaşım yaptı.

Bakan Koca yapmış olduğu açıklamada ağır hasta sayısının arttığına dikkat çekti ve can kayıplarının can yaktığını sözlerine ekledi..

8 EYLÜL KORONA VİRÜS TABLOSU