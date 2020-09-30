Korona virüs test sayısı 10 milyonu geçti! Bakan Koca, HES uygulaması kullanımı için uyardı

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Eylül tarihli korona virüs güncel vaka sayıları açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan sonuçlara göre hastalığın görülmeye başlandığı Mart ayından bu yana ülkemizde hastanelerde şüpheli vatandaşlara yapılan korona virüs test sayısı 10 milyonu geçti. Bugün yapılan toplam test sayısı 114 bini geçerken hastalığın tespit edildiği kişi sayısı bin 427 oldu.

Öte yandan hastalığa yakalanıp atlatamayan ve hayatını kaybeden kişi sayısı son 24 saat içinde 68 kişi artarak toplam ölen kişi sayısı ise 8 bin 130 kişi olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı ise toplam bin 583 oldu.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzeriden yapmış olduğu paylaşımda HES kodu kullanmayan vatandaşları uyardı ve bir an önce uygulamanın kullanılması gerektiğinin altının çizdi.

29 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU