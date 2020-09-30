Korona virüs test sayısı 10 milyonu geçti! Bakan Koca, HES uygulaması kullanımı için uyardı

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Eylül tarihli korona virüs güncel vaka sayıları açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan sonuçlara göre hastalığın görülmeye başlandığı Mart ayından bu yana ülkemizde hastanelerde şüpheli vatandaşlara yapılan korona virüs test sayısı 10 milyonu geçti. Bugün yapılan toplam test sayısı 114 bini geçerken hastalığın tespit edildiği kişi sayısı bin 427 oldu.
Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzeriden yapmış olduğu paylaşımda HES kodu kullanmayan vatandaşları uyardı ve bir an önce uygulamanın kullanılması gerektiğinin altının çizdi.
29 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 30.09.2020 00:52