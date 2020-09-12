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Korona virüs teşhisi konan esnaf pes artık dedirtti!

Sivas'ta yaşanan olay pes artık dedirtti. Korona virüs testi pozitif çıkan bir esnaf, dükkanını açtı ve müşterilerine satış yaptığını esnada tespit edildi. Vurdum duymaz esnaf ekipler tarafından dükkanında alınıp yurda yerleştirildi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 14:56
Korona virüs teşhisi konan esnaf pes artık dedirtti!
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Korona virüs ile yoğun mücadele ettiğimi şu günlerde korona virüs testi pozifi çıkan ve evde kendisini izole etmesi gereken vatandaşların yaptıkları pes dedirtmeye devam ediyor.

Sivas'ta esnaflık yapan N.A isimli bir vatandaş kendisine korona virüs teşhis konulmasına rağmen kendini izole etmedi ve dükkanını açarak satış yapmaya devam etti.

Olayı fark eden duyarlı vatandaşların ihbarlarıyla birlikte esnafın dükkanı nı polis sağlık ekipleriyle birlikte bastı ve gördükleri karşısında şaşkına uğradı.


Polis esnafın dükkanına gittiğinde N.A isimli esnaf dükkanı açık satış yapıyor ve bir yandanda kahvalti ediyordu.

Sorumsuz kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolden sonra ambulans ile hastaneye, oradan da kendisinin izole olması için öğrenci yurduna yerleştirildi.

Öte yandan N.A isimli şahıs korona virüs testinin pozitif olduğundan haberinin olmadığını iddia etti.



Son Güncelleme: 12.09.2020 14:56
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