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Korona virüs ile mutasyonlu virüsün görüldüğü köy karantinaya alındı!

Karaman'da 318 nüfuslu Boyalık köyünde korona virüs ve mutasyonlu virüsün görülmesiyle bölge süresiz olarak karantinaya alındı.

05 Mart 2021 Cuma 17:29
Korona virüs ile mutasyonlu virüsün görüldüğü köy karantinaya alındı!
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Karaman, Ermenek'de 318 nüfuslu Boyalık köyünde korona virüs ve mutaslı korona virüsün tespitinin ardından köy süresiz olarak karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince mahallenin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 318 nüfusluk Boyalık Köyü'nde 8 kişide korona virüs ve mutasyonlu virüs tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından köy süresiz karantinaya alındı.

Bugün saat 08.00'den itibaren karantinaya alınan köyde giriş ve çıkışlar jandara ekiplerince kontrol altına alındı.

Vaka sayısının artış sebebi ise köyde yakın zamanda gerçekleştirilen düğünün neden olduğu iddia ediliyor.

Boyalık Köyü'nde 1o vatandaşın da korona virüs hastalarıyla temaslı olduğu tespit edildi.



Son Güncelleme: 05.03.2021 17:29
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Anahtar Kelimeler:
MutasyonluKarantinaKaraman
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