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Korona virüs güncel vaka sayıları açıklandı! Bugün hastalığa yakalandığı tespit edilen kişi sayısı bin 742 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Eylül tarihli korona virüs vaka sayıları açıklandı. Bugün sağlık bakanlığı kuruluşlarında yapılan korona virüs testleri sonrasında bin 742 kişinin korona virüs hastalığına yakalandığı tespit edildi.

15 Eylül 2020 Salı 21:11
Korona virüs güncel vaka sayıları açıklandı! Bugün hastalığa yakalandığı tespit edilen kişi sayısı bin 742 oldu
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Korona virüs vaka sayılarında ki artış dikkat çekmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı 15 eylül tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce duyurdu. Resmi olarak açıklanan rakamlar incelendiğin de bugün Sağlık Bakanlığı kuruluşlarında yapılan korona virüs test sayısı 110 bini aştı ve bunun sonucunda hastalık tespit edilen kişi sayısı bin 742 oldu.


Öte yandan hastalıkla ile mücadele edip iyileşen kişi sayısıda bugün bin 202 kişi artarak toplam 261 bin 260 kişi oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da her zaman ki gibi sosyal medya hesabından uyarılarını paylaşarak , aktif ve ağır hasta sayılarının arttığına dikkat çekti.

15 EYLÜL KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 15.09.2020 21:11
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15 Eylül Korona VirüsKorona Virüs Vaka TablosuGüncel Vaka Sayıları
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