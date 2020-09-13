Korona virüs güncel sayılar açıklandı! Test sayısında 8,5 milyon aşıldı ,toplam vefat 7 bini aştı

Korona virüs ile mücadele her alanda sıkı tedbirlerle sürerken Sağlık Bakanlığı tarafından güncel korona virüs vaka sayıları açıklandı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre mart ayından bugüne kadar hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 8,5 milyonu aştı ve bugüne kadar hastalıktan hayatını kaybeden kişi sayısı 57 kişi daha artarak toplam 7 bin 56 kişi oldu.

Diğer yandan bugün tespit edilen vaka sayısı bin 527 kişi olurken iyileşen hasta sayımız ise bin 102 kişi oldu. Ağır hasta sayısında ki artış ise düne göre arttı ve bin 267 kişi oldu.

Ayrıca Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor , bu gidişe birlik ve beraberlik içindeki mücadelemizin engel olabileceğini vurguladı.

13 EYLÜL KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU