Korona virüs güncel sayılar açıklandı! Test sayısında 8,5 milyon aşıldı ,toplam vefat 7 bini aştı

Korona virüs ile mücadele her alanda sıkı tedbirlerle sürerken Sağlık Bakanlığı tarafından güncel korona virüs vaka sayıları açıklandı.
Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre mart ayından bugüne kadar hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 8,5 milyonu aştı ve bugüne kadar hastalıktan hayatını kaybeden kişi sayısı 57 kişi daha artarak toplam 7 bin 56 kişi oldu.
Ayrıca Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor , bu gidişe birlik ve beraberlik içindeki mücadelemizin engel olabileceğini vurguladı.
13 EYLÜL KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 13.09.2020 20:00