İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Korona virüs güncel rakamlar açıklandı! Kovid-19 test sayısı toplamda 5,5 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her zaman olduğu gibi 13 Ağustos tarihli korona virüs vaka tablosunu kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Son verilere göre toplam Kovid-19 test sayısı 5,5 milyona dayandı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 21:21
Korona virüs güncel rakamlar açıklandı! Kovid-19 test sayısı toplamda 5,5 milyonu geçti
Takip Et:

Başlayan normalleşme süreci ile artışa geçen vaka sayılarında ki süreklilik gün geçtikçe devam ediyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendi twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre 13 Ağustos tarihinde yapılan günlük test sayısı 66 bin 892 olurken tespit edilen pozitif vaka sayısı bin 243 oldu. Toplam test sayısı 5,5 milyonu aştı. Hayatını korona virüs sebebiyle kaybeden vatandaş sayımız ise bugün 21 kişi artarak toplam 5 bin 912 kişi oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda virüs kapan kişi ve hastalanan kişi sayısındaki yükselişin süreklilik kazandığını vurguladı.

13 AĞUSTOS KORONA VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 13.08.2020 21:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Korona Virüs Vaka Tablosu13 Ağustos Vaka Sayıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale'de çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi!
Çanakkale'de çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi!
Tapu Müdürlüğü karantina altına alındı
Tapu Müdürlüğü karantina altına alındı
ÖSYM'den yeni uygulama! Sınav başvurularında HES kodu zorunluluğu getirdi
ÖSYM'den yeni uygulama! Sınav başvurularında HES kodu zorunluluğu getirdi
3 ilde otomobil dolandırıcılığına operasyon
3 ilde otomobil dolandırıcılığına operasyon
ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarını açıkladı! KPSS 2020/1 sonuçları için tıklayın
ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarını açıkladı! KPSS 2020/1 sonuçları için tıklayın
O kentte vakalar arttı düğünler 2 saate düşürüldü
O kentte vakalar arttı düğünler 2 saate düşürüldü

Popüler Haberler

QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 13 Ağustos 2020 Perşembe tarihli önemli gelişme
Gelir belgesiz 20.000 TL kredi kampanyası başlatan 6 banka ve kredi şartları
Koltuk altı kararması nasıl önlenir? Koltuk altı kararmasını engellemek ve geçirmek için doğal yöntemler
1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? 2020 EYT emeklilik
Kara listede olanlara, kırmızı kalem yiyenlere, sicili bozuk olanlara kredi yapılandırması yapan bankalar
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 13 Ağustos 2020 Perşembe
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 13-08-2020
Yeşil Tarife ne demek? YETA elektrik faturalarını düşürecek mi?
Yeni işyeri açanlara devletten süper destek ve krediler
YKS Türkiye birincisi kim? 2019 YKS birincisi hangi ilden kim oldu? Kaç puan aldı?
Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç yılda bir olur?
Bizim Aile filmi konusu nedir? Bizim Aile filmi oyuncuları konusu ve fragmanı
Hangi bankalara borcum var? Tek adresten tüm bankalardaki banka borç sorgulaması nasıl yapılır?
Hizmetçiler Atiye kimdir? Gerçek adı nedir? Algı Eke hakkında bilgiler
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncu kadrosu
Altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 13 Ağustos 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Evde bakım ücreti ne kadar oldu? Bakan müjdeyi verdi!
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Ütü yaparken nelere dikkat edilmeli? Ütü yapmanın püf noktaları
Esnaf Kefalet Kredisi için hangi evraklar gereklidir? 2020 Esnaf Kefalet Kredisinin avantajları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.