Korona virüs güncel rakamlar açıklandı! Kovid-19 test sayısı toplamda 5,5 milyonu geçti

Başlayan normalleşme süreci ile artışa geçen vaka sayılarında ki süreklilik gün geçtikçe devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendi twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre 13 Ağustos tarihinde yapılan günlük test sayısı 66 bin 892 olurken tespit edilen pozitif vaka sayısı bin 243 oldu. Toplam test sayısı 5,5 milyonu aştı. Hayatını korona virüs sebebiyle kaybeden vatandaş sayımız ise bugün 21 kişi artarak toplam 5 bin 912 kişi oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda virüs kapan kişi ve hastalanan kişi sayısındaki yükselişin süreklilik kazandığını vurguladı.

13 AĞUSTOS KORONA VAKA TABLOSU