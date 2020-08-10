Korona virüs dalga dalga yayılıyor! O ilimizde kırmızı alarm verildi

Küresel çapta yaşanan korona virüs salgın hastalığı ülkemizide olumsuz etkilemeye devam ediyor. Günlük vaka sayıları bini üzerinde seyrederken bazı illerimizde alarm verildi.

Batman'da bu illerimizde biri. Batman'da vaka sayıları korkutucu boyutlara ulaştı. Her gün binlerce kişi korona virüs testi yaptırmak için devlet hastanesine başvuru yaparken test yapılan kişilerin yarısının test sonucunun pozitif çıktığı iddia edildi.

Hastalığın görüldüğü tarihten bu zaman kadar hastalık tespit edilen kişi sayısı 6 bin 550 kişi olurken, 2 binden fazla kişinin aktif olmak üzere yaklaşık 12 bin kişinin yakından takip edildiği vurgulandı.

Öte yandan Batman'da korona virüs vaka durumunu gösteren haritanın HES'te kırmızıya büründüğü görüldü.

Bu sebeple Batman İlçelerinde bazı bölgelerin karantina altına alındığı bildirildi.