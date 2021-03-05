Korona vakalarının ani artışı 300 kişilik köyü esir aldı!

Afyonkarahisar, Dinar ilçesinin 300 nüfuslu Çakıcı köyü korona virüs sayısının hızla artması nedeniyle karantinaya alındı.

Dinar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Selami Kapankaya'nın başlanlığında bir araya gelerek toplandı. Toplantı kapsamında korona virüs önlemlerine dair kararlar alındı.

Toplantı kapsamında alınan bazı kararlardan birisi 300 nüfuslu Çakıcı köyünde oturan vatandaşların korona virüs testlerinde pozitifların artışı ile bulaşma riskini azaltmak amacıyla kurul tarafından önlermlerin arttırılması uygun görülerek karantina kararı alındı.

Karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kontrol altına alındı. Köyden zorunlu geçişler için de izin belgesi kontrolü yapılmaya başlandı. Köyde her haneden bir kişinin zorunlu ihtiyaçlarını giermek için sokağa çıkmasına izin verildi. Diğer taraftan kahvehane ve berber gibi yerler de kapatıldı.

Bunun yanında Çakıcı İlkokulu'na giden öğrenciler için de eğitim sürecine ara verilerek uzaktan eğitimlerine karar verildi. Köyden taşımalı bir şekilde eğitimlerine devam eden öğreniler için de uzaktan eğitime devam etmelerine ve okul idarecilerince izinli sayılmalarına karar verildi.