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Korkuteli'de feci kaza

Antalya’ya bağlı Korkuteli ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Motosiklet bariyere çarpınca iki kişi yaşamını yitirdi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:56
Korkuteli'de feci kaza
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Antalya’nın en büyük ilçeleri arasında yer alan Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan bir motosiklet bariyerlere çarpınca motosiklet üstünde bulunan iki kişi yaşamını getirdi. Kazadan geriye çok feci görüntüler kaldı. Motosiklet kazası Antalya’nın Korkuteli ilçesi ile Antalya karayolu arasında bulunan cehennem Deresi bölgesinde meydana geldi.

Çok hızlı bir şekilde ilerleyen motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak karşı tarafta bulunan bariyerlere hızlı bir şekilde çarptı. Kazada motosikleti süren şahıs olay yerinde vefat ederken onunla birlikte seyahat eden arkadaşı da hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Başlangıçta yoldan geçen vatandaşları kazayı fark etti. Kazayı gören kişiler hızlı bir şekilde polisleri aradı ve olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekipleri geldi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKorkuteli
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