Korkuteli'de feci kaza

Antalya’nın en büyük ilçeleri arasında yer alan Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan bir motosiklet bariyerlere çarpınca motosiklet üstünde bulunan iki kişi yaşamını getirdi. Kazadan geriye çok feci görüntüler kaldı. Motosiklet kazası Antalya’nın Korkuteli ilçesi ile Antalya karayolu arasında bulunan cehennem Deresi bölgesinde meydana geldi.
Başlangıçta yoldan geçen vatandaşları kazayı fark etti. Kazayı gören kişiler hızlı bir şekilde polisleri aradı ve olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekipleri geldi.
Son Güncelleme: 24.04.2021 19:56