Korkutan kazada araçlar kafa kafaya çarpıştı

Meydana gelen korkuç facia saat 15.30 sıralarında, Tokat- Çorum yolunun eski Dağiçi köyü civarında yaşandı. Çorum Alaca istikametinden Tokat yönüne doğru yol alan Birol B. (42) yönetimindeki 34 VJL 82 plakalı araç, Bekir T.’nin (57) karşı tarafta kullanmış olduğu 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araçla çarpınca faciaya neden oldu.

Faciada hafif ticari otomobilde yer alan İsmail Y., Hikmet T., Esma B. ve Abdulkerem B. yaşamını yitirdi. Birol B.'nin sürücü konumundaki olan araçta Nisanur B. (7), Şükriye B. (41), Emine B. ve Bekir T.'nin sürücü konumundaki olan araçta bulunan Şerife Y. (61), Rabia T. (22) yaralandı.

Kaza ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı kişileri ambulanslarla Zile ve Turhal devlet hastanelerine kaldırdı. Olay hakkında inceleme çalışmaları başlatıldı.