İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Korkutan 4.dalga uyarısı geldi! 'Aşılama olmaz ise 4.dalga ihtimali çok yüksek'

Türkiye'de tam kapanma sonrasında kademeli normalleşme sürecinde ilerlerken, koronavirüste 4.dalga uyarısı geldi. Prof. Dr. İsmail Cinel, 4.dalgadan korunmak için aşının önemine dikkat çekti.

03 Haziran 2021 Perşembe 09:58
Korkutan 4.dalga uyarısı geldi! 'Aşılama olmaz ise 4.dalga ihtimali çok yüksek'
Takip Et:

 

Vaka sayılarının günlük 62 binleri geçmesiyle birlikte Türkiye'de Ramazan Bayramını da içine alacak şekilde tam kapanma süreci uygulanmıştı.

21 gün süren tam kapanma dönemi sonrasında kısmi kapanma sonrada kademeli normalleşmenin 1 Haziran tarihinden başlamasıyla birlikte gözler günlük vaka sayıları çevrildi. Son dönemlerde 6 binlere kadar düşen günlük vaka sayılarından sonra armara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Türk Yoğun Bakım Deneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan uyarı geldi.

Sabah gazetesinden Dilan Kaya'nın haberine göre; Cinel, tüm bu süreçlerde koronavirüs aşılama sürecinin çok önemli olduğunu, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi vaka sayılarında yeni dalgalanmaların yaşanmaması için aşıya talebin artması gerektiğini ifade etti.

Aşılama olmaz ise 4.dalga ihtimali çok yüksek

İngiltere ve Hindistan varyantından sonra yeni mutantlarında olabileceğine dikkat çeken Cinel, bu mutantlar karşısında yeniden tam kapanma süreçlerinin yaşanmaması için aşılamaya dikkat çekti ve ülke nüfusunun en az %80'inin aşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.'Bu işin şakası yok' diyen Prof. Dr. Cinel, hızlı bir aşılama olmazsa 4. dalga ihtimalinin yüzde 90 olduğunu açıkladı.

Sabah

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 09:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aşılama4.dalga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla Aydemir ne zaman, nasıl öldürüldü? Leyla Aydemir'in katili kim, bulundu mu?
Leyla Aydemir ne zaman, nasıl öldürüldü? Leyla Aydemir'in katili kim, bulundu mu?
Boban Tomovski kimdir, nereli? Boban neden yakalandı, neden göz altına alındı?
Boban Tomovski kimdir, nereli? Boban neden yakalandı, neden göz altına alındı?
Açık cezaevi korona virüs izinleri ne zaman bitecek? Haziran 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi korona virüs izinleri ne zaman bitecek? Haziran 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Nişan törenleri yasak mı? Ev ve salonlarda nişan yapmak serbest mi?
Nişan törenleri yasak mı? Ev ve salonlarda nişan yapmak serbest mi?
Piknik alanlarında piknik yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanları kapalı mı, yasak mı? Mesire alanları açık mı?
Piknik alanlarında piknik yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanları kapalı mı, yasak mı? Mesire alanları açık mı?
2021 İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
2021 İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Popüler Haberler

Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Müge Anlı ATV canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
Sadakatsiz 31. bölüm tek parça izle - Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle
Bu akşam hangi diziler var? 3 Haziran 2021 Perşembe Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Deniz Gül Demirbilek kimdir? Nerelidir? Deniz Gül Demirbilek kaç yaşındadır?
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 3 Haziran 2021 Perşembe Star TV dizi, film ve programları
Fox TV 3 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmek anlamı, tabiri nedir?
İnstagram reels video nedir, nasıl kullanılır?
Benim Adım Melek Mithat kimdir? Saim Güveloğlu kimdir?
Çukur Sena geri mi dönüyor? Dilan Çiçek Deniz Çukur'un dizisi final bölümünde!
Kutlu Adalı kimdir? Kutlu Adalı ne zaman, neden öldü?
3004 nitelik kodu ve 3004 özel şartı nedir, ne demektir?
A101 Huawei band 4 bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Rüyada para alma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada para alma görmek rüyasının tabiri
emekli promosyon nasıl alınır? 2021 Emekli maaşı promosyonu en yüksek veren banka hangisidir?
Güncel gümüş fiyatları 3 Haziran 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 3 Haziran 2021 kripto paralarda son durum
Çipli kimlik kart kayboldu ne yapmalıyım? 2021 Kayıp çipli kimlik yeniden çıkarma işlemleri
Bim'de indirimde ne var 3 Haziran 2021 Perşembe bim indirimleri bu hafta

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.