Korkutan 4.dalga uyarısı geldi! 'Aşılama olmaz ise 4.dalga ihtimali çok yüksek'

Vaka sayılarının günlük 62 binleri geçmesiyle birlikte Türkiye'de Ramazan Bayramını da içine alacak şekilde tam kapanma süreci uygulanmıştı.

21 gün süren tam kapanma dönemi sonrasında kısmi kapanma sonrada kademeli normalleşmenin 1 Haziran tarihinden başlamasıyla birlikte gözler günlük vaka sayıları çevrildi. Son dönemlerde 6 binlere kadar düşen günlük vaka sayılarından sonra armara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Türk Yoğun Bakım Deneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan uyarı geldi.

Aşılama olmaz ise 4.dalga ihtimali çok yüksek

Sabah gazetesinden Dilan Kaya'nın haberine göre; Cinel, tüm bu süreçlerde koronavirüssürecinin çok önemli olduğunu, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi vaka sayılarında yeni dalgalanmaların yaşanmaması için aşıya talebin artması gerektiğini ifade etti.

İngiltere ve Hindistan varyantından sonra yeni mutantlarında olabileceğine dikkat çeken Cinel, bu mutantlar karşısında yeniden tam kapanma süreçlerinin yaşanmaması için aşılamaya dikkat çekti ve ülke nüfusunun en az %80'inin aşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.'Bu işin şakası yok' diyen Prof. Dr. Cinel, hızlı bir aşılama olmazsa 4. dalga ihtimalinin yüzde 90 olduğunu açıkladı.

Sabah