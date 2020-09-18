Korkunç olay! Önce eşini sonra akrabasını bıçakladı

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda Diyarbakır Sur ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini telefon ile arayarak barışmak istediğini belirten Samet Y., Hz. Süleyman Camii önünde eşi Sevda Y. ile buluştu. Eşininn barışma talebi reddedilince sinirlenen koca yanında getirdiği bıçak ile Sevda Y.’nin üzerine doğru saldırdı.Kadının vücudunun çeşitli bölgelerine bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Samet Y. olay yerini terk ederek kaçarak uzaklaştı.

Cani koca akrabası Tamer K. ile bir dükkan önünde görüşmek için geldiğinde dükkandan aldığı bıçak ile biranda akrabasına saldırmaya başladı.Tüm yaşanan bu korkunç anlar güvenlik kamerasına kaydedilirken yaralılar çevre vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarda yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayların ardından kaçan Samet Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

