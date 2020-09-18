İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem!
Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem!
Malatya yine sallandı! 4.1 şiddetinde deprem panik yarattı
Malatya yine sallandı! 4.1 şiddetinde...
Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti
Son Dakika
Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümit...
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikat lideri Şağban'ın ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan...

Korkunç olay! Önce eşini sonra akrabasını bıçakladı

Diyarbakır’da yaşanan olayda boşanma aşamasında olan eşinin ve akrabasını bıçaklayan cani koca kayıplara karıştı. O yaşanan anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

18 Eylül 2020 Cuma 18:35
Korkunç olay! Önce eşini sonra akrabasını bıçakladı
Takip Et:

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda Diyarbakır  Sur ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini telefon ile arayarak barışmak istediğini belirten Samet Y., Hz. Süleyman Camii önünde eşi Sevda Y. ile buluştu. Eşininn barışma talebi reddedilince sinirlenen koca yanında getirdiği bıçak ile Sevda Y.’nin üzerine doğru  saldırdı.Kadının vücudunun çeşitli bölgelerine bıçak darbesi alan genç  kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Samet Y. olay yerini terk ederek kaçarak uzaklaştı.


Cani koca akrabası Tamer K. ile bir dükkan önünde görüşmek için geldiğinde dükkandan aldığı bıçak ile biranda akrabasına saldırmaya başladı.Tüm yaşanan bu korkunç anlar  güvenlik kamerasına kaydedilirken  yaralılar çevre vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarda yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayların ardından kaçan Samet Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 18.09.2020 18:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırDehşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya yine sallandı! 4.1 şiddetinde deprem panik yarattı
Malatya yine sallandı! 4.1 şiddetinde deprem panik yarattı
Emrah Serbes'e, 1 milyon 400 bin TL'lik manevi tazminat kararı
Emrah Serbes'e, 1 milyon 400 bin TL'lik manevi tazminat kararı
Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem!
Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem!
Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti
Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti
MEB geçici personel alımı yapıyor! Güvenlik , temizlik ve bakım personelleri
MEB geçici personel alımı yapıyor! Güvenlik , temizlik ve bakım personelleri
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu

Popüler Haberler

Çek Cumhuriyeti’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Çek Cumhuriyeti asgari ücret fiyatları
Şeker hastası malulen emekli olur mu? 2020 Şeker hastaları malulen emeklilik için ne yapmalı?
Kapıcı asgari ücret 2020
Bedelli askerlik kredi başvuru şartları nelerdir? 2020 Bedelli askerlik kredisi herkese çıkar mı?
İşveren maliyet nasıl hesaplanır? 2020 SGK işveren maliyeti hesaplama
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt emekli kredisi faiz oranları ve limitleri
Stajyer maaşları ne kadar? 2020 Tatil günlerinde staj parası kesilir mi?
Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir? 2020
Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Kanser hastaları nasıl malulen emekli olur? 2020 Sgk kanser hastaları malulen emeklilik şartları
Koton Black friday indirimleri olacak mı? Koton kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Google, 3 yıl önce yayınladığı Google Trips uygulamasını kapattı!
Bekçilik sınav puanı nasıl hesaplanır? 2019 bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kuaförüm Sensin kim elendi? 26 Temmuz Cuma Kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu?
PTT Kargo takip ve barkod sorgulama - PTT kargo takip no ile PTT Yurt İçi ve Yurt Dışı kargo sorgulama
Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Eylül 2020 Cumartesi
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2020
Hayvan genetik koruma devlet desteklemeleri 2020
Güncel gümüş fiyatları 19 Eylül 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2020
Kanal 7 Yaralı Kalbim konusu ve dizi oyuncuları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.