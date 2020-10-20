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Korkunç olay! Annesine kurşun yağdırdı

Denizli Pamukkale'de yaşanan olayda 18 yaşında ki Hasan A. isimli şahıs tartışma sonrasında silahla annesini vurarak ağır yaraladı.

20 Ekim 2020 Salı 19:35
Korkunç olay! Annesine kurşun yağdırdı
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Üzücü olay Denizli Pamukkale'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan 18 yaşındaki Hasan A. isimli vatandaş öğlen saatlerinden annesininde yaşadığı evine gitti. Bir süre sonra ev için HAsan A ile 38 yaşındaki anne Aynur K.'nın arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte öfkenen Hasan A. belindeki silahı çekerek annesine doğrultu ve bacaklarına ateş etti. Çevredekilerin silah seslerini duymasıyla polise ihbar etti ve olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

112 sağlık ekipleri olay yerinde talihsiz kadına yaptıkları ilk müdahale sonrasında üniversite hastanesine kaldırdı. Yaralan Aynur K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kadını yaralayıp kaçan zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.



Son Güncelleme: 20.10.2020 19:35
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Anahtar Kelimeler:
DenizliPamukkaleAnnesini Silahla Vurdu
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