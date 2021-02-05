Köprümüz bu sefer mavi ve turuncu renklere büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Kanser Günü’ne dikkat çekmek için mavi ve turuncu renklerinde aydınlatıldı. 2000 yılından beri her sene düzenlenmekte olan 4 Şubat Dünya Kanser Günü, kansere farkındalık yaratabilmek amacıyla düzenlenmektedir.

Kanser dünya çapında her sene ortalama 10 milyon civarı can kaybına sebep olmaktadır. Günümüzün en tehlikeli hastalıklarından biri olan kanser için olabildiğince farkındalık yaratmamız önemlidir. Bu yüzden 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nün önemine karşı destek çıkabilmek ve daha fazla ilgi çekebilmek adına köprümüz mavi ve turuncu renklerde aydınlatıldı.