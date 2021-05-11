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Köprüden Fırat Nehri'ne atlayan kişiyi arama çalışmaları sekiz gündür devam ediyor

Şanlıurfa'ya bağlı Birecik ilçesinde köprünün üstünden Fırat Nehri'ne atlayan ve sekiz gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları devam ediyor. Nehrin altından ve üstünden yapılan arama çalışmaları henüz sonuç vermedi.

11 Mayıs 2021 Salı 19:17
Köprüden Fırat Nehri'ne atlayan kişiyi arama çalışmaları sekiz gündür devam ediyor
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Şanlıurfa’da 8 gün önce köprüden Fırat Nehri’ne atladığı iddia edilen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Günlerdir aranan kişiye henüz ulaşılmış değil.

Olay Şanlıurfa’ya bağlı Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerinde meydana geldi. Köprünün üstüne çıkan 28 yaşındaki S.D isimli kişi köprüden kendini aşağıya attı.İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve arama kurtarma ekipleri aramalara rağmen S.D’ye ulaşamadı. Olayın üzerinden 8 gün geçmiş olmasına rağmen hala aramalar sonuç vermedi. Nehrin üstünden botlarla ve altından dalgıç polisler tarafından yürütülen arama çalışmaları hala devam ediyor.

S.D’nin köprüden atlamadan önceki son görüntülerinin de güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Arama çalışmaları devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:17
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Anahtar Kelimeler:
FıratNehri
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